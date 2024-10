Pistoiese a caccia di gol. Riflessioni sull’attacco

"Alla riapertura del mercato ci faremo trovare pronti ad intervenire, se necessario. Ma io già oggi ho le idee chiare su alcune situazioni". Parole chiare che sanno quasi di sentenza, quelle pronunciate da Massimo Taibi nell’immediato post-partita di Pistoiese-Tuttocuoio. Il direttore sportivo si era presentato un po’ a sorpresa in sala stampa, facendo chiarezza su alcuni aspetti legati al rendimento della squadra col chiaro intento di difendere l’operato di Giacomarro e dei giocatori arancioni. Interpellato sulla situazioni di Tanasa e Maloku, non convocati da un mese e di fatto fuori dal progetto, l’ex portiere aveva risposto preannunciando alcune operazioni alla riapertura del mercato invernale, fissata per il 1 dicembre. Ma come vanno interpretate le parole di Taibi?

Naturalmente è ancora presto anche solo per pensare di parlare di calciomercato. È logico però pensare che se entro dicembre emergeranno altre situazioni di minutaggio ridotto o di malcontento da parte di qualche giocatore, la Pistoiese non farà i salti mortali per trattenere nessuno. D’altro canto la profondità della rosa arancione è fin da inizio anno uno dei punti di forza della nuova Olandesina, che anche domenica ha trovato il gol da tre punti grazie alla rete di un giocatore subentrato dalla panchina. Nessuno è indispensabile, ma è il gruppo a fare la differenza. Un concetto spesso usato in modo improprio ma che stavolta, più che in altri contesti, riflette fedelmente la realtà dei fatti. Ciò non toglie comunque che la dirigenza arancione possa pensare di fare alcuni interventi all’interno della rosa, soprattutto se la classifica dovesse migliorare ulteriormente nelle prossime settimane.

Il riferimento è soprattutto al centrocampo e all’attacco, che ad oggi devono ancora ingranare la marcia più alta. In mediana Giacomarro sta ancora valutando sia Caponi che Lauria, mentre negli spot di mezzali si stanno alternando Grilli, Basanisi e Kharmoud, con l’unico intoccabile che è Greselin. Il reparto offensivo è ancora di più un rebus, considerando che solamente Sparacello ha convinto a pieno il tecnico e il minutaggio, il terzo più elevato della rosa, ne è la conferma. Nell’altra casella stanno ruotando Cardella, Pinzauti, che domenica scorsa si è sbloccato, e Tascini, con quest’ultimo che è uno dei meno utilizzati della rosa con soli 135 minuti in cinque partite. Se è vero che agli attaccanti va dato il tempo e la possibilità di sbloccarsi, lo è altrettanto il fatto che avere quattro punte in rosa di questa caratura dovrebbe portare alla Pistoiese un numero di reti ben più elevato rispetto ai modesti numeri fatti registrare fino a qui.

Michele Flori