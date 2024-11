Pistoia sud si trasforma . Inizia la rivoluzione urbana. Si parte dalla stazione

Gli interventi attualmente in corso e quelli in programma nei prossimi mesi sono destinati a rivoluzionare in modo rilevante la fisionomia dell’area che circonda la stazione ferroviaria. Importanti opere saranno eseguite in via XX Settembre, Largo Treviso e diverse vie dei dintorno come via della Pace, via Antonio Pacinotti e via Atto Vannucci. Gli interventi, lo ricordiamo, sono finanziati con i fondi del Pnrr e una parte, ovvero la ciclopedonale di via XX Settembre, rientrano nel progetto europeo della Ciclovia del Sole. Nel pomeriggio di mercoledì 27 novembre, al Dopolavoro Ferroviario, c’è stato un incontro aperto alla cittadinanza per mettere al corrente i residenti sui prossimi interventi in programma, con un focus specifico sulla riqualificazione di Largo Treviso, dove saranno inseriti elementi d’arredo urbano e un’aiuola. All’incontro, oltre ai tecnici e ad assessori del Comune, ha presenziato anche il primo cittadino di Pistoia Alessandro Tomasi: "Questo appuntamento è fondamentale per le parti in causa per confrontarsi su come sia meglio intervenire – ha detto il sindaco –. Tratti come via Zamenhof e via Pacinotti sono già oggetto di lavori, mentre quelli in via XX Settembre cominceranno a gennaio. Ecco perchè è importante definire insieme il piano dei lavori in Largo Treviso".

Diverse le novità sul tavolo: l’ampliamento, rispetto al progetto iniziale, dell’area verde al centro di Piazza Treviso, l’idea di realizzare un’installazione che richiami l’antica "Barriera" e che abbia funzione di portale d’accesso alla città, ma anche la possibilità di realizzare una piccola aiuola all’angolo tra via della Pace e via Atto Vannucci, in prossimità dell’ingresso del parcheggio Lingottino. "Il tema del verde è in cima alla nostra lista – ha proseguito Tomasi – e l’intenzione è di quella di dare continuità alle alberature che saranno posizionate in via XX Settembre, per creare un continuum che dalla stazione porti direttamente nel cuore della città. Decoro e sostenibilità sono le due parole chiave con le quali vogliamo muoverci".

Una serie d’interventi che, stando ai tempi dettati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dovrebbero concludersi entro il giugno 2026, dando una nuova fisionomia a una zona nevralgica per la città di Pistoia. Nella stessa area dovranno essere poi effettuati altri importanti lavori, con la realizzazione di un grande parcheggio e il "ribaltamento" della stazione a sud, sul lato di via Traversa della Vergine, per alleggerire il traffico degli autobus su piazza Dante Alighieri, via Sandro Pertini e via XX Settembre, decongestionando al tempo stesso gli ingressi verso il centro storico.

Interventi questi che ancora non hanno tempi definiti, ma che rappresenteranno un ulteriore passo avanti per la viabilità e la mobilità nella zona di Pistoia Sud.

Michele Flori