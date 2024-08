Pistoia Basket, l’era americana parte da Quarrata con duecento tifosi

Pistoia, 20 agosto 2024 – Primo giorno di scuola per la nuova Estra Pistoia Basket 2000 che, dopo le visite mediche sostenute lo scorso sabato da larga parte della squadra, ha svolto la prima seduta di allenamento al PalaMelo di Quarrata, vista l’indisponibilità del PalaCarrara causa posa del nuovo parquet, di fronte a quasi duecento tifosi che si sono assiepati sulle tribune dell’impianto sportivo quarratino. Il cuore del tifo biancorosso, la Baraonda, ha comunicato che per il saluto ufficiale, quello ormai diventato tradizionale, ci sarà da aspettare il ritorno al PalaCarrara.

L’atmosfera era comunque di festa e di grande curiosità per vedere all’opera la nuova squadra. Ad assistere alla prima seduta di allenamento dei biancorossi era presente anche il sindaco di Pistoia Alessandro Tommasi che si è intrattenuto con la nuova proprietà ed i vecchi dirigenti. Chi pensava di passare dal PalaMelo nei prossimi giorni, però, resterà deluso: dopo l’iniziale comunicazione relativa a una preparazione ’a porte aperte’, infatti, c’è stata una marcia indietro. Da oggi gli allenamenti "andranno avanti con due sedute quotidiane (10-12 e 17-19) che si svolgeranno a porte chiuse", ha reso noto il club. Una scelta destinata a lasciare interdetta la tifoseria biancorossa.

Tornando a ieri, tutta la squadra è andata in campo per i primi esercizi fisici agli ordini del preparatore atletico Luca Tasselli, per poi lasciare spazio a un intenso uso del pallone. Da oggi le sedute a porte chiuse dunque, "per lavorare in maniera ancora più completa e concentrata", in vista del primo test pre-campionato in programma sabato prossimo alle ore 19 a Livorno contro la Libertas, neopromossa in Serie A2. "C’è tanta carica di fronte all’inizio di questa nuova avventura – afferma il vice coach dell’Estra, Tommaso Della Rosa – siamo lontani dal PalaCarrara ma questo non va ad intaccare la nostra carica: lavoriamo con un gruppo nuovo, soprattutto dal punto di vista degli stranieri, e possiamo confidare sulla grande unione che porteranno i ragazzi italiani che già conoscono l’ambiente. Per quanto mi riguarda, sono molto contento dopo tanti anni di avere questa opportunità come vice-coach: siamo già al lavoro con il resto dello staff, dal punto di vista tecnico, per il tipo di gioco che porteremo avantir tutta la stagione".

Aria di casa al "PalaMelo" anche per il secondo assistente dell’Estra, Giuseppe Valerio. "Per me si apre un’esperienza nuova, entro dalla porta di servizio: c’è tanto da imparare ma sono convinto che posso dare il mio apporto per quel che riguarda l’esperienza – dichiara –. Avremo una squadra molto fisica e tutta da scoprire. Lavoreremo duro già in questa prima settimana sapendo che andremo verso un campionato molto difficile avendo ben chiaro quello che è il nostro obiettivo".