Pasqua al museo, ma non solo. Le opportunità per grandi e piccini

PISTOIAMetti un giorno di festa a scoprire la città. E perché no, accompagnato da un giovane cicerone, studente o studentessa che sia, investito del temporaneo ruolo d’ambasciatore dell’arte, a mettere insieme l’amore per la propria città e la didattica fuori dalla scuola. È questa una delle iniziative che accompagneranno questo lungo week-end di festa, cui attaccare anche il classico Lunedì dell’Angelo tradizionalmente caratterizzato da passeggiate e scampagnate (con la speranza di poter godere del bel tempo).

Partiamo da un "classicone" in salsa pasquale - valido tutto l’anno, ma in questi giorni ancor di più -, il Giardino Zoologico di Pistoia (Gzp) che è ovviamente aperto e che in più propone attività extra nei giorni di sabato 19 e domenica 20 aprile: da "Attento all’uomo" per scoprire chi nasce dall’uovo ai talk per ascoltare le storie degli ospiti del Gzp per bocca delle guide del Giardino stesso. Per restare in tema natura eccoci all’Ecomuseo della Montagna Pistoiese, che dà appuntamento alla Pasquetta (e poi ai festivi 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno in attesa dell’alta stagione). Dalle 15 alle 18 le guide dell’Ecomuseo condurranno i visitatori nei diversi punti d’interesse: dalla Ghiacciaia della Madonnina alle Piastre alla rotta sulla via della castagna e del carbone all’Orsigna, potendo poi scegliere anche tra il Munap-Museo naturalistico archeologico Appennino Pistoiese di Gavinana, Museo della Gente dell’Appennino a Rivoreta e Palazzo Achilli, a Gavinana, dov’è attualmente in corso la mostra "Strade ferrate. Dal treno a vapore al fischio della Fap" (in tutti i luoghi dell’Ecomuseo l’ingresso è a offerta libera; dettagli chiamando l’800 974102).

Scendendo in città, ecco l’arte con le aperture straordinarie del circuito Pistoia Musei, il che equivale in primis ad offrire l’opportunità di vedere con calma la mostra di Daniel Buren in corso a Palazzo Buontalenti (sabato orario tradizionale, domenica, lunedì e il 22 aprile aperti dalle 10 alle 19; stesse indicazioni per le altre sedi Pistoia Musei quali Palazzo de’ Rossi, Museo di San Salvatore, Palazzo dei Vescovi). Sabato 19 aprile inoltre (dalle 15 alle 18) gli studenti del Liceo Petrocchi presenteranno al pubblico il Museo dell’Antico Palazzo dei Vescovi e la mostra di Buren. Lunga maratona d’apertura anche per le sedi dei Musei Civici, il 19, 20 e 21 aprile visitabili dalle 10 alle 18. Negli stessi giorni e con lo stesso orario sarà visitabile con ingresso gratuito anche la chiesa di San Jacopo in Castellare (fino a un massimo di 50 persone). Come accennato, studenti e studentesse della IV C del Pacini di Pistoia saranno eccezionalmente guide delle visite che si effettueranno il 19 e il 21 aprile (dalle 15 alle 18) nelle sedi del Museo in Palazzo Comunale, dello Spedale del Ceppo e di Palazzo Fabroni. Anche il circuito ipogeo più lungo della Toscana, Pistoia Sotterranea, sarà aperto regolarmente sia a Pasqua sia a Pasquetta, con tour guidati alle 10.15, 11.30, 15 e 16.30. Prenotazione consigliata (contatti e informazioni su www.irsapt.it). Tra i principali monumenti, aperti anche il Battistero di San Giovanni in Corte (domenica e lunedì dalle 10 alle 18), la chiesa di San Bartolomeo (dalle 9 alle 18 in entrambi i giorni di festa), la Basilica della Madonna dell’Umiltà (8.30-19), la chiesa di San Paolo (7-19), la chiesa di Sant’Andrea (10-16) e la Cattedrale (aperta al mattino dalle 9 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 16 per Pasqua, dalle 15.30 a Pasquetta). San Giovanni Fuorcivitas è chiusa per Pasqua, aperta a Pasquetta solo la mattina (10-13). Aperta per le visite anche la Fortezza Santa Barbara (8.30-13.30 sia domenica sia lunedì).