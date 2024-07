Oneri di urbanizzazione secondaria, come assegnare i contributi

Lunedì 22 luglio, alle ore 15 si terrà il consiglio comunale Dopo le comunicazioni il consiglio comunale che tratterà tre debiti fuori bilancio e il regolamento per l’assegnazione dei contributi da oneri di urbanizzazione secondaria per le chiese e gli altri edifici religiosi, i centri sociali e le attrezzature culturali e sanitarie.

A seguire, l’assemblea discuterà la proposta per la modifica del regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale e poi l’ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Pistoia Ecologista e Progressista, Partito Democratico e Civici e Riformisti sulla inchiesta giornalistica di Fanpage sull’organizzazione Gioventù Nazionale. Chiuderanno il consiglio tre interpellanze. La prima, delle consigliere del Partito Democratico Antonella Cotti e Irene Bottacci, riguarda il prolungamento di via Salvo D’Acquisto. La seconda e la terza, presentate dal capogruppo Pd, Matteo Giusti (nella foto), hanno come oggetto l’area ex Giusti a Bottegone e il pericolo di cedimento del fosso tombato posto all’incrocio fra via Fiorentina e via Caboto.