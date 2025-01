Oggi le arance per la ricerca sul cancro

Farsi del bene e fare del bene. Scorta di vitamina C e solidarietà con le Arance della Salute della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro che tornano a Pistoia (come anche in tutta Italia) oggi, sabato 25 gennaio, con sette punti di informazione e distribuzione-acquisto.

A Pistoia città sarà possibile comprare le Arance dell’Airc vicino a Palazzo Baly (via Cavour), in piazza Duomo in un corner posizionato tra il Battistero e il tribunale, alla Libreria Cino (in via Cino), alla Conad del Fagiolo e in piazza Leonardo da Vinci, di fianco al negozio d’abbigliamento Melani. Punto d’acquisto anche in zona Sant’Agostino, al Bar Quadrifoglio e in provincia, a Lamporecchio, per la precisione in piazza IV Novembre.

Ai banchi sarà possibile trovare reticelle di arance rosse (donazione minima 13 euro), vasetti di marmellata di arance rosse di Sicilia Igp (donazione minima 8 euro) e vasetti di miele di fiori d’arancio (donazione minima 10 euro).

Sono migliaia in tutta Italia i volontari che partecipano all’iniziativa del 25 gennaio, appuntamento tra i più longevi dell’Airc, principale polo privato di finanziamento della ricerca oncologica indipendente in Italia che quest’anno compie sessant’anni dalla fondazione.

Da inizio febbraio e per tutto il mese inoltre, in occasione del World Cancer Day, circa sessanta insegne della grande distribuzione e della distribuzione organizzata aderiscono alle "Arance rosse per la Ricerca": in circa undicimila punti vendita in tutta Italia torneranno in vendita le arance, con 50 centesimi destinati alla Fondazione Airc per ogni reticella venduta.