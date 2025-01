Nuovi giochi nel giardino della materna

Nuovi giochi per bambini a San Marcello e Lizzano, l’edificio sammarcellino che ospita la scuola materna è stato oggetto di una recente, quanto importante, riqualificazione, che ha interessato tanto il fabbricato, adesso completamente a norma antisismica, così come il parco annesso, intervento speculare a quello che ha interessato l’edificio prospiciente, che ospita la scuola elementare.

"L’installazione dei nuovi giochi alla scuola dell’infanzia “Papini“ di San Marcello Pistoiese e al parco pubblico di Lizzano, rispetta quanto promesso nei mesi scorsi". Lo annuncia il Vicesindaco Giacomo Buonomini che sottolinea: "Nel giardino della scuola sono state posizionate due altalene, di cui una inclusiva, scivoli e giochi a molla, completando la riqualificazione dell’area. Al parco di Lizzano, i giochi installati nel 2023 sono stati integrati con nuove attrezzature per rendere il giardino ancora più fruibile. Queste installazioni, belle e sicure, sono un segno concreto della nostra attenzione ai luoghi per l’infanzia. Offriamo spazi adeguati per le famiglie e supportiamo le attività educative. Siamo felici di consegnare questi nuovi giochi alla comunità".

Con la demolizione del plesso scolastico di Campo Tizzoro le scuole materne sono rimaste tre di cui due sul versante dell’ex Comune di San Marcello: quella di Maresca all’"Anna Frank", assieme a quelle elementari, e l’altra a Campo Tizzoro in quello "delle suore". Per quanto riguarda invece la parte di territorio dell’ex Comune di Piteglio, oggetto della fusione, la scuola di riferimento rimane quella tradizionale, peraltro già messa a norma da diversi anni. Sulle scuole aleggia comunque lo spettro della bassa natalità, ma questo è un discorso con cui fare i conti in futuro.

Andrea Nannini