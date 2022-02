"Noi l’alternativa ai due schieramenti"

I centristi, pur salutando col sorriso la candidatura dell’ex assessora regionale all’ambiente, confermano che scenderanno in campo con un proprio candidato: "Facciamo il nostro in bocca al lupo a Federica, donna di grande esperienza che affronterà questa campagna con l’impegno e il rispetto per l’avversario che la contraddistinguono - dichiarano Barbara Masini e Iacopo Vespignani, consiglieri comunali di Azione - noi, insieme ad altre configurazioni politiche e civiche, stiamo lavorando alla proposta politica di un terzo polo che sia alternativo sia a Fratoni che a Tomasi. Pistoia ha bisogno di nuove energie e interventi che provengano da nuovi punti di vista oltre al classico ’destrasinistra’", concludono.