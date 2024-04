Nincheri presenta la lista. Dall’inceneritore allo sport: "Obiettivi per rinascere"

La lista "Montale rinasce" del candidato a sindaco Sandro Nincheri ha presentato i suoi candidati al consiglio comunale e le linee fondamentali del programma nella sala al primo piano di villa Smilea. "Siamo cittadini come voi – ha detto Nincheri al folto pubblico presente – non abbiamo nessuno dietro o di fianco, ci presentiamo in spirito di servizio con le nostre storie e le nostre idee e siamo aperti al confronto con tutti. Presentiamo una proposta nuova e diversa, un’autentica lista civica e vogliamo far rinascere Montale valorizzando le potenzialità del paese e riportandoci eventi, servizi e qualità della vita".

Nelle linee programmatiche i punti prioritari sono l’ambiente, con, tra l’altro, l’obiettivo di chiudere l’inceneritore, il rilancio dei servizi sociali, educativi e culturali e l’attenzione allo sport, al turismo e alla valorizzazione del territorio boschivo e collinare. Alcuni candidati sono intervenuti per illustrare le idee della lista nei vari settori. Daniele Fini ha sottolineato l’obiettivo di "connettere le persone, le frazioni, i giovani e gli anziani, per ridare alla comunità i suoi punti di riferimento". Gli obiettivi ambientali sono stati illustrati da Gianfranco Masci: creare un centro di educazione ambientale, realizzare una comunità energetica, puntare sull’economia circolare, "dismettere l’inceneritore che è un impianto obsoleto e non dà benefici alla cittadinanza", agire per la riduzione dei rifiuti, incrementare il trasporto pubblico, le piste ciclabili, il controllo periodico della qualità ambientale. Nel campo sociale Elisa Chiappinelli ha elencato una serie di proposte per l’infanzia, l’adolescenza e gli anziani: un centro sociale ed educativo per gli adolescenti, un centro diurno per gli anziani, una commissione per le pari opportunità, uno sportello polifunzionale per i servizi più essenziali, un centro antiviolenza per le donne.

Per lo sport e il turismo Sara Fanti ha proposto la creazione di nuovi spazi sportivi come un nuovo campetto da basket e una pista per skateboard, una riqualificazione della zona sportiva con la creazione di un impianto polivalente (calcio e anche rugby), la valorizzazione dei percorsi trekking e la realizzazione di un itinerario per mountain bike, un portale per le informazioni turistiche, un rapporto con i poli museali vicini e rendere comunale la via per la Cascina.

Daniel Gialdini ha esposto le idee rivolte soprattutto ai giovani tra le quali il potenziamento della biblioteca, dei gemellaggi, la creazione di corsi di formazione e di iniziative per le start up.

I candidati sono Martino Bonnano, Elisa Chiappinelli, Sara Fanti, Daniele Fini, Federico Gelli, Cecilia Innocenti, Gianfranco Masci, Dania Meoni, Luisa Pazzagli, Melissa Pozzi, Valentina Puggelli, Daniel Gialdini, Emidio Durante e Massimo Nesi.

Giacomo Bini