"Nessuna imposizione di candidature, soltanto volontà di confronto"

"Nessun diktat, stiamo portando avanti un dialogo costante". Così il segretario dell’Unione Comunale del Partito Democratico di Montale Salvador Righi risponde alla presa di posizione congiunta di Sinistra Italiana, Insieme per Montale e Rifondazione Comunista di Montale a proposito del primo incontro tra il Pd e le altre tre forze avvenuto il 17 ottobre scorso. Il Pd di Montale ci tiene a puntualizzare su alcuni contenuti del comunicato congiunto delle tre forze.

"Per prima cosa – sostiene il segretario del Pd montalese – l’incontro del 17 ottobre è stato possibile grazie all’iniziativa concreta del Partito Democratico come testimoniano lo scambio di e-mail e di messaggi". Invece le tre forze, nel loro comunicato, avevano affermato che l’incontro era avvenuto su loro richiesta. La seconda puntualizzazione riguarda il contenuto della riunione.

"Durante l’incontro – afferma Righi – è stato sottolineato da parte da parte nostra quello che abbiamo detto più volte, ovvero che l’opinione su quanto fatto dall’amministrazione in questi nove anni è positiva e per noi è logico e naturale parlare di continuità. Tale opinione – aggiunge il segretario del Pd – è anche il frutto di quanto espresso all’unanimità dall’ultima Direzione del nostro partito, che si è tenuta il giorno 4 ottobre 2023. Ciò non rappresenta assolutamente un diktat o un ostacolo per un dialogo con altre forze politiche – precisa Righi – ma, anzi, uno stimolo a cercare di migliorare anche attraverso idee e proposte nuove". Il Pd smentisce poi di aver posto la condizione di voler indicare il candidato a sindaco e una parte consistente della futura lista. "Non abbiamo parlato né di future candidature né di riconferme – tiene a precisare il segretario del Pd – la nostra volontà era ed è quella di confrontarsi in modo diretto e costruttivo sui temi e sulle proposte per il nostro territorio. Dall’insediamento della nuova segreteria, avvenuta lo scorso mese di maggio – assicura e conclude il Righi – il Pd sta portando avanti, nelle sue possibilità, un dialogo costante con le varie realtà presenti nel nostro territorio, senza mai porre diktat o ultimatum ".

Giacomo Bini