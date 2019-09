Pistoia, 5 settembre 2019 - Malore fatale per un uomo di 70 anni mentre stava percorrendo un sentiero in località Doganaccia, nel Comune di Cutigliano. Il 70enne si è accasciato a terra e una crisi cardiocircolatoria non gli ha lasciato scampo. L’amico che lo stava accompagnando ha dato subito l’allarme al 118 e ha provato a salvarlo, praticando le prime manovre di rianimazione. Purtroppo tutto inutile, così come i tentativi del medico del 118 che non ha potuto fare altro che constatarne la morte. Sul posto sono intervenuti anche i soccorsi alpini, la guardia di finanza, i carabinieri, la Misericordia di Cutigliano e i vigili del fuoco. E’ stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso, ma ormai per il pensionato era troppo tardi.

