Agliana (Pistoia), 14 marzo 2020 - Un uomo è morto ad Agliana per le conseguenze del coronavirus. Secondo quanto si apprende la persona deceduta aveva altre patologie ed era ricoverato in ospedale. Lo annuncia in un post il sindaco di Agliana Luca Benesperi. L'uomo è morto al San Jacopo di Pistoia.

"L'annuncio del decesso mi è stato dato dall'Asl. Ho appena parlato con la famiglia - dice il sindaco Benesperi - assicurandole il massimo rispetto della riservatezza in questo momento di lutto. A nome di tutta l'amministrazione sono vicino ai familiari". Dovrebbe essere questo il settimo morto per coronavirus in Toscana, il primo nell'Asl Toscana Centro. Fino ad ora gli altri sei decessi sono avvenuti nell'area dell'Asl Toscana Nord-Ovest.

Il primo caso era stato a Pisa l'8 marzo ed era un paziente di 79 anni ricoverato nel reparto di malattie infettive. L'11 marzo erano morti all'ospedale di Lucca un uomo di 80 anni, originario di Castelnuovo Garfagnana, più un paziente di 84 anni di Villafranca Lunigiana e un altro di 87 anni di Mulazzo, entrambi deceduti all'ospedale di Massa. Il 12 marzo c'è stato il quinto caso con un paziente di 77 anni morto all'ospedale di Lucca.

Il sesto decesso è stato quello di un uomo di 77 anni, originario di Licciana Nardi in Lunigiana (Massa Carrara), che era ricoverato dall'8 marzo all'ospedale Apuane di Massa