Pistoia, 6 giugno 2020 - Incidente mortale, ha perso la vita un ragazzo che stava per compiere 18 anni. E' successo alle 18 circa, sulla strada statale 64 Porrettana, in località San Pellegrino al Cassero, all’altezza di via Casoni. La vittima è un ragazzo romeno che abitava a Quarrata (Pistoia) e avrebbe compiuto 18 anni fra pochi giorni. Non ci sono altri veicoli coinvolti. Il motociclista dovrebbe aver perso il controllo del mezzo in una curva a causa dell’alta velocità, andando a sbattere contro il muro di un’abitazione. A nulla sono valsi i soccorsi, inviati dal 118. Non ci sono altri veicoli coinvolti. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile e della stazione di Sambuca Pistoiese.

