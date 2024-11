Moricci trionfa nel Campionato Aci. E Garavaldi è il miglior copilota

Cambia padrone lo scettro del Memorial Roberto Misseri’, il Campionato provinciale rally promosso dall’Automobile Club Italia di Pistoia, dedicato ai propri soci, e che quest’anno ha raggiunto la quarta edizione. Il titolo va al montecatinese Paolo Moricci che è stato indiscusso protagonista, a bordo della sua Renault Clio Rally4 griffata dal main sponsor La T Tecnica, nei tre appuntamenti sulle strade pistoiesi, ovvero il ’Città di Pistoia’, ’Valdinievole’ e ’Abeti’. Moricci, al termine di un percorso comunque complesso e con tanto spettacolo regalato agli appassionati di zona, ha vinto la classifica dei piloti aggiudicandosi 37.5 punti, al termine di un testa a testa prolungato che lo ha visto opposto a Fabio Spinelli. I due sono arrivati al conteggio finale a pari merito ma, in questo frangente, la discriminante ha poi dato ragione al primo, pilota di lungo corso e sempre capace di grandi performance.

Onore delle armi comunque a Spinelli, autore anche lui di una stagione di livello, mentre al terzo posto si è piazzato Alessandro Ciardi, con 22 punti, che dopo aver saltato la gara del ’Valdinievole’ per impegni nel Trofeo Toyota, all’ultima gara di Pistoia è tornato a salire su un’auto che conosce molto bene come la Renault Clio R3 collezionando un risultato di assoluto valore come il primo posto tra le due ruote motrici ed il nono assoluto. Staccato di un solo punto, al quarto posto, si trova Davide Giordano che per tutta la stagione ha corso con una Skoda Fabia R5 con la quale ha vinto la classifica over 55 e si è anche piazzato secondo assoluto alla recente finale nazionale di Coppa Italia di Genova per una stagione dunque da incorniciare.

Il successo di Paolo Moricci, però, si porta in dote anche un’altra coppa visto che fra i copiloti il successo è andato al suo fido scudiero, ovvero Paolo Garavaldi, sempre con 37,5 punti davanti ad Andrea Giordano, che ha navigato il fratello Davide (21 punti), con terzi a pari punti (20) Leonardo Marraccini (il copilota di Daniele Silvestri) e Jacopo Innocenti. Al femminile, invece, ha vinto la giovanissima Noemi Artino, figlia e sorella d’arte, che debuttando al ’Valdinievole e poi vincendo a Pistoia, ha colto un risultato significativo davanti alla sempre convincente Maila Cammilli.

E la Artino ha vinto anche la classifica in rosa Under25 mentre il primo classificato nella nuova categoria Over 55 è risultato Davide Giordano. Tra i copiloti in rosa, il successo è per Carlotta Dallai mentre Sara Vestrucci ha fatto suo il premio destinato alla navigatrice che ha composto l’equipaggio interamente femminile (facendo coppia con Maila Cammilli). Tra le Matricole, infine, vittoria per Stefano Giannini.

Saverio Melegari