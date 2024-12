Monsummano vince il derby contro Pescia. Arrabito: "Abbiamo giocato una gran partita"

È una domenica tutta blu amaranto quella appena trascorsa nel super derby di Divisione Regionale 1 tra Shoemakers Monsummano e Cestistica Audace Pescia. I ciabattini si sono imposti con merito col risultato finale di 86-81. Una prestazione corale davvero di alto livello per Monsummano che alla vigilia del match non godeva certamente dei favori del pronostico. La truppa di coach Pardini è stata abile ad imporre il proprio ritmo, giocando una partita offensivamente parlando di pregevole fattura, toccando anche il +18 prima dell’intervallo (51-33). Nella ripresa Pescia ha recuperato, toccando anche il -9 nell’ultimo periodo ma nei minuti finali Monsummano non si è disunita, riuscendo a portare a casa due punti preziosissimi. Ottima prova dei lunghi ciabattini con l’ex Arrabito autore di 23 punti e in evidenza anche Soriani con 22. Per Pescia 24 di Niccolai e 18 di Lulli. "Quando batti una squadra forte come Pescia significa che hai giocato una grande partita- commenta Arrabito: molto bene in attacco, in difesa siamo stati concentrati per tre quarti prima di subire un fisiologico rientro di Pescia". Con questa vittoria Shoemakers sale a quota 6 mentre in casa pesciatina una battuta d’arresto sicuramente inaspettata che però non cancella quanto di buono fatto finora. Attualmente la Cestistica occupa il terzo posto con 18 punti ma per i rossoverdi c’è subito l’occasione di rifarsi. Nel prossimo turno l’ostacolo sono i Carrara Legends mentre gli Shoemakers se la vedranno in trasferta contro l’ostica Valdicornia.

leonardo meacci