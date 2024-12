Monsummano a picco dopo la nona sconfitta . Il club spera nel mercato per risalire la china

Il girone d’andata dell’Intercomunale Monsummano si è concluso in un modo, che nessuno avrebbe previsto ad inizio stagione. Gli amaranto sono penultimi nel girone A di Promozione, con una sola gara vinta, e 8 punti fatti. Anche nell’ultima partita giocata domenica scorsa, è arrivata una sconfitta, dopo un match disputato a viso aperto, e con la giusta voglia di far bene, che però non è bastata. La Lunigiana Pontremolese ha vinto per 3-1, ed ha condannato i monsummanesi alla nona sconfitta di questo campionato. Il commento del DS Daniele Fanucci, sulla gara persa, è stato il seguente: "Anche contro la Lunigiana Pontremolese si è ripetuto quanto è accaduto nelle altre partite. Nonostante una buona prova offerta dai ragazzi, è arrivata un’altra sconfitta. Speriamo che in questo ultimo incontro del 2024, che andremo a giocare sul campo del Marginone 2000, vada meglio, e che il 2025 sia davvero un anno migliore per la squadra".

"In queste ultime ore ci sono stati degli importanti movimenti di mercato - ha poi aggiunto Fanucci - abbiamo salutato Matteo Silvano, Niccolò Bertelli e Yari Ferrara. Quest’ultimo è andato a Massa, e gli auguriamo tanta fortuna per l’esperienza importante, che affronterà in Eccellenza con la Massese. Abbiamo preso nuovamente con noi Iury Agnorelli. Nelle prossime settimane potremmo annunciare qualche nuovo acquisto, molto probabilmente in attacco, se si dovesse venire a concretizzare la giusta occasione".

Simone Lo Iacono