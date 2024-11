Minacce all’ex. Per lui disposto il carcere

Il giudice Paolo Fontana ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 35enne che domenica mattina, violando il divieto di avvicinamento disposto dal gip Patrizia Martucci, si è presentato nella casa dove risiede l’ex moglie, minacciandola e offendendola davanti al loro figlio. Ieri mattina l’uomo, che è difeso dall’avvocato Annalisa Dami del foro di Pistoia, è apparso più calmo e assai collaborativo, rispondendo a tutte le domande del giudice, che ha poi disposto per lui la custodia cautelare in carcere. L’avvocato Dami ha chiesto i termini a difesa: l’udienza è stata fissata per questa settimana, per una richiesta di rito alternativo.

Da quanto raccontato dalla donna che ha sporto denuncia ai carabinieri della stazione del paesino della piana nel quale risiede, le minacce e le percosse sarebbero iniziate nel febbraio scorso. Comportamenti ripetuti che si sarebbero verificati anche in presenza del loro figlio. Per questo la donna si è poi decisa a denunciare i fatti ai carabinieri. Da lì erano partite le indagini, fino all’udienza davanti al gip Patrizia Martucci, che la scorsa settimana aveva disposto il divieto di avvicinamento alla vittima.

Domenica mattina sono stati i vicini di casa a sentire le grida e il litigio. La donna ha chiamato i carabinieri che sono subito intervenuti, arrestando l’ex marito per aver violato la misura alla quale era stato sottoposto. Ad innescare la rabbia dell’uomo l’incapacità di accettare la fine della relazione.