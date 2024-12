Maratona in Consiglio per approvare il bilancio. Previste quattro sedute

Il consiglio comunale si riunirà quattro volte: giovedì 12, venerdì 13, lunedì 16 e martedì 17 (con eventuale prosecuzione notturna) a partire dalle 5 per discutere e approvare il bilancio di previsione 2025-2027. Si parte – secondo il cronoprogramma – con l’approvazione del Documento unico di programmazione per poi proseguire con la revisione del regolamento delle entrate a seguito della modifica dello statuto dei diritti del contribuente e dei provvedimenti di attuazione della riforma del sistema fiscale. Poi si passa all’approvazione del regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale e del canone di concessione dei mercati. Segue l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2025 - disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi – (provvedimenti).

E ancora l’approvazione del bilancio di previsione 2025 – disciplina generale delle tariffe e aliquote tributarie – addizionale comunale Irpef e imposta di soggiorno. Altri punti all’odg sono la determinazione delle aliquote Imu (Imposta municipale propria) e l’approvazione del bilancio armonizzato di previsione finanziaria 2025-2027. Gli ultimi tre punti riguardano l’approvazione della ripartizione delle risorse finanziarie del consiglio fra i vari gruppi consiliari; l’approvazione delle modifiche a statuto e patti parasociali della Società Farcom spa; e l’approvazione della relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano adottato nel 2023 e piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2023.