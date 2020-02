Montecatini, 19 febbraio 2020 - La tragedia di Roberto Posillico si è consumata fra Montecatini e l'ospedale di Pescia. Nel Pistoiese, un caso di morte per soffocamento da bolo alimentare si verificò nell'agosto del 2009, quando ad Agliana perse la vita Giovanni Carangelo, di 54 anni. Decessi analoghi sono avvenuti in Toscana, quasi sempre in presenza di altre persone o in luoghi pubblici, a Siena, Calenzano, Spazzavento di Carmignano di provincia di Prato. .

C'è un retroscena storico che lega il territorio pistoiese alla manovra di Heimlich, la pratica necessaria per aiutare il paziente ad espellere il boccone che occlude la trachea. A rivelarlo a La Nazione nell'agosto del 2009 fu il dottor Beppino Montalti, oggi presidente dell'Ordine dei medici di Pistoia. Il retroscena riguarda l'affresco risalente al XIV secolo che si può ammirare su una parete della chiesa di San Michele Arcangelo, nel nucleo storico di Serravalle Pistoiese, il borgo con le due imponenti torri che si ammira percorrendo l'autostrada Firenze-mare sulla collina sovrastante il traforo, fra i caselli di Pistoia e Montecatini Terme. Il dipinto raffigura San Biagio, protettore della gola, che libera un fanciullo da una lisca di pesce che il santo gli estrae dalla bocca.

"All'indomani della pubblicazione sulle riviste scientifiche della descrizione della 'manovra di Heimlich' - raccontò Montalti a La Nazione - un anestesista del Ceppo, all'epoca l'ospedale di Pistoia, il dottor Giancarlo Niccolai, appassionato di storia della medicina, inviò al medico americano la foto dell’affresco in cui si raffigura San Biagio, intento ad estrarre la lisca dalla bocca del bambino. Niccolai faceva notare che la madre tiene il piccolo assumendo una posizione molto simile a quella osservata dai soccorritori che stanno praticando quella che Heimlich ha consegnato alla scienza come la manovra che porta il suo nome".

"Niccolai scrisse ad Heimlich complimentandosi per l'elaborazione ma avvertendolo che la manovra era comunque storicamente già nota. Ma il dottor Heimlich - ricorda Montalti - non inviò mai nessuna risposta al collega pistoiese".

