Pistoia, 27 agosto 2021 - È stato trovato senza vita, nella sua casa di via Del Presto, a Pistoia, Luca Iozzelli, 64 anni, ex presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. L’allarme è scattato intorno alle 13,30. Sul posto 118, carabinieri e vigili del fuoco. A trovarlo in casa sarebbe stata la donna di servizio.

Iozzelli lascia la moglie e un figlio di undici anni. Laureato in economia e commercio a Firenze, divenne poi commercialista negli anni Ottanta. Nel 1990 divenne consigliere comunale a Pistoia, carica da cui si dimise due anni dopo. Nel 2002 fu vicesindaco della Giunta di Renzo Berti ma anche assessore alle partecipate e alle risorse umane.

Dal 2007, terminato l'incarico, tornò alla sua attività di commercialista. Dal 2009 è stato consigliere di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia, di cui divenne presidente il 9 maggio 2011.