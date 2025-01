Lotta alla sosta selvaggia. Corso Gramsci va in tilt

PISTOIAAuto in doppia fila, posteggi lungo la corsia preferenziale, sosta selvaggia: la situazione lungo Corso Gramsci non pare migliorare per gli autisti di Autolinee Toscane. Per questo le segreterie sindacali del trasporto pubblico su gomma hanno deciso di scrivere una lettera aperta al Prefetto e al sindaco Tomasi. Il tutto avviene a un paio di settimane da uno spaventoso incidente che ha visto coinvolti due pedoni e uno scooter che procedeva, senza averne diritto, lungo la corsia preferenziale dei bus di Corso Gramsci.

"Denunciamo – si legge nella nota firmata da Fit Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti e Faisa Cisal – da tempo, il mancato rispetto del Codice della Strada da parte degli automobilisti, inosservanza causa di pericolo alla circolazione e disservizio del trasporto pubblico. Gli autisti ci segnalano il rischio che si trovano ad affrontare transitando nella corsia preferenziale di Corso Gramsci, dall’altezza del teatro fino al semaforo di San Vitale. Difatti, la corsia dedicata al transito degli autobus di linea viene utilizzata dagli automobilisti come area di parcheggio, costringendo i bus di linea ad oltrepassare la doppia striscia continua e a circolare contromano".

Come sottolineano numerose testimonianze fotografiche raccolte dagli autisti durante il servizio, l’invasione della corsia preferenziale non rappresenta un episodio occasionale ma una realtà quotidiana che caratterizza la viabilità di Corso Gramsci. "In particolare – prosegue la nota –, questa situazione raggiunge il culmine nelle ore serali, soprattutto in occasione degli eventi al Teatro Manzoni, quando il traffico diventa più intenso e la corsia degli autobus si trasforma in un’area di sosta abusiva". Auto in doppia fila e la sosta lungo la corsia riservata obbligano i mezzi pubblici a manovre pericolose, costringendoli a oltrepassare la doppia striscia continua e a invadere la carreggiata opposta. I sindacati, visto anche l’ultimo incidente, sono a chiedere provvedimenti tempestivi.

"Per evitare rischi a carico di tutti gli utilizzatori della strada – conclude la missiva – siamo a richiedere che le Forze dell’Ordine, soprattutto in corrispondenza di eventi teatrali, siano inviate a presidiare o regolamentare il traffico presso il tratto di Corso Gramsci; in opzione invitiamo gli enti a ricercare una alternativa utile alla risoluzione della problematica".

F.S.