L’Ensemble Symphony Orchestra in concerto al Teatro Verdi

Una serata con la grande musica. Due classici, Boléro di Maurice Ravel e Carmina Burana di Carl Orff, saranno protagonisti venerdì prossimo 15 novembre al Teatro Verdi di Montecatini, interpretati da un ensemble di 200 musicisti, sotto la direzione del maestro Giacomo Loprieno. Sul palco termale salirà l’Ensemble Symphony Orchestra, impreziosita da un coro a quattro voci di 36 cantanti. Nato come musica da balletto, Boléro, con i suoi ritmi sostenuti e il suo crescendo, è tra i brani più amati dal pubblico. Trae ispirazione dall’omonima danza spagnola e fu commissionato a Ravel dalla ballerina russa Ida Rubinstejn. La prima andò in scena nel novembre del 1928 all’Opera di Parigi, mentre nel 1930 fu lo stesso Ravel a dirigerne la prima esecuzione concertistica per orchestra. Carmina Burana è una cantata scenica composta da Carl Orff tra il 1935 e il 1936, basata su 24 poemi medioevali di "clerici vagantes". Trionfale l’accoglienza che fu riservata alla prima rappresentazione, nel giugno 1937 a Francoforte.

L’Ensemble Symphony Orchestra è tra le compagini più conosciute del panorama nazionale, grazie ai molti progetti cui ha partecipato e agli artisti di fama internazionale con cui ha collaborato. Già al fianco di noti solisti del jazz, del pop e del gospel, l’Ensemble Symphony Orchestra dimostra una straordinaria conoscenza dei linguaggi e delle strutture diverse da quelle dei classici, oltre che una notevole esperienza nel live amplificato. I biglietti per entrambe le serate sono disponibili online su www.ticketone.it. Per ulteriori informazioni sul concerto è possibile navigare sul sito www.teatroverdimontecatini.it.

Gianluca Barni