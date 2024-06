L’anfiteatro e la pista di pattinaggio. Finiti i lavori al parco di Pontepetri

Nelle scorse settimane si sono conclusi importanti interventi nelle frazioni del Comune di San Marcello Piteglio, che hanno interessato il giardino di Pontepetri e manutenzioni straordinarie a Spignana, Prunetta e Popiglio. Il vicesindaco, Giacomo Buonomini, entra nel merito: "si è concluso la riqualificazione del giardino pubblico di Pontepetri – scrive Buonomini - che ha visto il restauro dell’intera gradinata a anfiteatro, della pista di pattinaggio e della zona circostante. Si tratta di un intervento per cui era stato preso un impegno, che pensiamo possa migliorare la vivibilità del parco e la bellezza della zona. Il lavoro ha avuto un costo di circa 23.000 euro. Gli operai comunali hanno risolto con opere di muratura due problemi importanti nei paesi di Prunetta e di Spignana: a Prunetta il muro di cinta distrutto da un’auto è stato completamente ripristinato e si provvederà a seguire al ripristino delle tombe danneggiate dall’incidente. A Spignana è stata sostituita una parte rilevante della pavimentazione in pietra di via Camogna che da tempo creava problemi alla sicurezza al transito e al decoro della via. A Popiglio, è stato ripristinato il muro di competenza comunale a margine della SS12 nel centro del paese. Numerosi altri interventi sono in programma per le manutenzioni straordinarie nelle frazioni, anche grazie alla variazione di bilancio approvata dal consiglio comunale dello scorso 22 maggio, che permetterà di sanare numerose situazioni che necessitano tutt’ora di manutenzione, lavori che si affiancano alla vera e propria "campagna" del taglio erba che sta impegnando da inizio maggio gli incaricati (oltre cinquanta parchi e cimiteri, e oltre 200 km di strade comunali) per consentire di avviare il mese di giugno – conclude il vicesindaco - con una situazione decorosa sul territorio comunale".

Andrea Nannini