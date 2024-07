Lalla: "Un luglio pieno di emozioni"

Lalla Calderoni rende omaggio a Pistoia in questo intenso mese di luglio con un suo pensiero poetico, e anche al nostro giornale, che proprio ieri ha festeggiato i 165 anni di vita. La menestrella pistoiese, nostra affezionata lettrice da sempre, si è fatta ritrarre con la riproduzione della nostra prima, storica pagina, quella di martedì 19 luglio 1859, per farci gli auguri. Ecco alcuni suoi versi: "Metti una sera a Pistoia, e in questo luglio cantare la sua Piazza, il suo Battistero, la sua Cattedrale, riflessi di delicate ombre. Volare su, al campanile. Ascoltare gli occhi delle pietre nelle vie, nei vicoli più nascosti: echi di battaglie, di vittorie, oltre ai graffi del tempo. Lune e abbracci di parole nell’azzurro della sera. Nell’aria i profumi, i sapori del mercato antico. Raccontare, una sera, pensieri, emozioni, in trasparenze di melodie lontane. Innamorarsi tra le luci e sotto il Leoncino, lasciar volare le stelle e i sogni".