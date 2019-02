Pistoia, 14 febbraio 2019 - Rocambolesco inseguimento nella mattinata di giovedì 14 febbraio, a Pistoia, con ladri in fuga che hanno speronato l'auto dei carabinieri. I militari, però, sono riusciti ad arrestarne uno, nonostante lo speronamento. Sono in corso le ricerche degli altri due complici che sono scappati a piedi.

Intorno alle 11, una banda di ladri, sorpresi dal proprietario di un'abitazione svaligiata in via Marconi a Pistoia, e scappati in direzione di Prato a bordo di una Volvo, è stata intercettata da una pattuglia della stazione dei carabinieri di Agliana che ha sbarrato la strada all'incrocio fra via Pratese e via Settola. I malviventi hanno speronato il mezzo militare nel tentativo fallito di proseguire in macchina.

Due dei ladri si sono dati alla fuga a piedi mentre il terzo, rimasto contuso nell'incidente, è stato arrestato dagli stessi carabinieri anch'essi rimasti lievemente contusi. Da una prima ricostruzione, i due fuggitivi hanno rubato successivamente una Ford Cmax in via Garcigliana ad Agliana e l'hanno abbandonata nei pressi dell'ospedale San Jacopo dove probabilmente avevano un altro mezzo o si sono fatti recuperare da altri complici. La refurtiva consistente in vari monili d'oro è stata recuperata insieme a 1.600 euro di cui si sta accertando la provenienza.