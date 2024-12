La sede scout per Matilde: "Una grande emozione"

"Lo scorso 17 dicembre Matilde avrebbe compiuto 23 anni. E l’iniziativa degli scout del Quarrata 1 di cui siamo venuti a conoscenza è stata una sorpresa tanto inaspettata quanto gradita. L’emozione è stata fortissima e vogliamo ringraziare tutto il gruppo, iniziando da Ambra e da Alessandro". Bernardo Capecchi, padre dell’indimenticata Matilde, ha così commentato la scelta del gruppo scout di intitolare la nuova casa sulla Montagna Pistoiese alla giovanissima di Casalguidi scomparsa prematuramente nel 2020. Nei giorni scorsi il gruppo scout Agesci Quarrata 1, insieme al gruppo Agliana 2, ha acquistato per poco più di 100mila euro (grazie al supporto economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia) l’ex albergo-ristorante "Il Capannone" di Maresca.

La struttura, ormai in disuso da diverso tempo, è stata alienata tramite asta pubblica dall’Unione dei Comuni Montani: ospiterà le attività degli scout, rappresentando un’opportunità da sfruttare per la crescita dei giovanissimi della Piana (e non solo). E si chiamerà "Margherita Silenziosa", per una denominazione scelta con una volontà specifica: era infatti proprio il "nome di caccia" di Matilde Capecchi, che nella sua purtroppo breve vita terrena era cresciuta proprio con gli scout del Quarrata 1 Lo stesso nome che porta la onlus costituita ormai da qualche anno dai genitori di Matilde, che continua a mettere a punto iniziative di beneficenza: anche quest’anno sono stati messi in vendita gli ormai tradizionali panettoni della onlus "Matilde Capecchi – Margherita Silenziosa", con il ricavato che verrò devoluto alla Fondazione Pisa per la Scienza e servirà a contribuire all’acquisto di un vibratomo. Nel 2025 saranno trascorsi cinque anni dalla dipartita di Matilde, ma il suo ricordo è più vivo che mai. E continuerà ad essere portato avanti anche dagli scout.

Giovanni Fiorentino