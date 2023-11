La Montagna riscuote successo: "L’offerta invernale piace a tutti"

La Montagna Pistoiese si conferma come una tra le mete più appetibili per il turismo bianco, con centinaia di contatti acquisiti in occasione dello Skipass di Modena. A riferirlo è il Consorzio Apm, che dopo la partecipazione all’evento dedicato agli operatori del settore traccia un primo bilancio. L’appuntamento, andato in scena dal 27 al 29 ottobre, ha permesso di incontrare 18 diversi buyers (di cui 3 stranieri, provenienti da Polonia, Regno Unito e Francia) e molti altri operatori che hanno espresso un profondo interesse tanto per la stagione invernale, quanto per le offerte "verdi", legate alla primavera e all’estate. I contatti complessivamente acquisiti alla fiera sono stati invece centinaia, a conferma dell’interesse che la Montagna Pistoiese continua a riscuotere nel segmento. Per l’occasione il Consorzio ha anche distribuito circa 200 tagliandi di sconto, da utilizzare negli alberghi, per il noleggio delle attrezzature, per le scuole di sci, i percorsi per bambini, le degustazioni di prodotti tipici, le ciaspolate o il trekking con guida. Saranno utilizzabili dal dicembre 2023 fino al giugno 2024.

"È andata molto bene – commenta il direttore di Confcommercio Pistoia e Prato, Tiziano Tempestini – perché abbiamo potuto riproporre una promozione notevole per tutta la Montagna, consolidando i vecchi rapporti e facendone sorgere di nuovi. Nel corso della tre giorni si è instaurata una dinamica di relazioni intensa, che testimonia il grande appeal del territorio". Apm, nello specifico, è stato presente nello stand di Toscana Promozione Turistica insieme al Consorzio Abetone Multipass, per proporre offerte puntuali legate al soggiorno e ai servizi turistici sul territorio, in vista dell’imminente apertura della stagione invernale.

"L’affluenza al nostro stand è stata davvero notevole – fanno sapere dal Consorzio – con tante persone che hanno chiesto informazioni sulla nostra stazione, sugli eventi, sulle attività legate allo sci, al dopo sci e a tutto quello che offriamo. Grande soddisfazione alla notizia che i nostri prezzi, nonostante il forte rialzo dell’inflazione, sono rimasti fermi rispetto al 2022-2023, un aspetto che la nostra clientela, vecchia e nuova, ha dimostrato di apprezzare moltissimo. Da parte nostra, è stata una decisione per favorire il nostro pubblico, fatto anche di tante famiglie. In un momento in cui tutto rincara, ci è sembrato importante poter offrire una o più giornate all’aria aperta e sulla neve nel nostro comprensorio a prezzi invariati". A farla da padrone le offerte in prevendita su giornalieri feriali, festivi, carnet da 4 giorni e stagionali, con acquisti che hanno avuto un incremento del 30% rispetto allo scorso anno.