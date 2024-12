La bellezza degli olivi pistoiesi nel presepe vivente a Roma

PISTOIAGrazie alla collaborazione con l’Associazione Officina delle Arti – ideatrice, con il Comune e la Diocesi, del progetto del presepe vivente lungofiume a Pescia – e Terre di Presepi e Città dei Presepi organizzatori del presepe vivente di Roma, alcuni magnifici esemplari di olivi provenienti dai vivai di Giorgio Tesi Group sono stati impiegati per costruire la capannella realizzata sui gradoni della basilica papale di Santa Maria Maggiore.

La terza edizione del presepe vivente di Roma, si è tenuta sabato 14 dicembre 2024 e si è trattato di evento di profonda spiritualità e tradizione, pensato per rievocare la magia del Natale e la bellezza della natività a cui ha partecipato anche una delegazione di quasi 100 figuranti, tra cui la famiglia che ha interpretato Giuseppe, Maria e Gesù, guidati dal Vescovo delle Diocesi di Pistoia e Pescia Mons. Fausto Tardelli, che hanno avuto anche l’onore di essere ricevuti in udienza privata da Papa Francesco in Vaticano, un momento di raccoglimento e riflessione che ha arricchito di significato spirituale e religioso l’intera giornata. Gli stessi olivi – peraltro molto apprezzati per la loro maestosità da figuranti e visitatori del presepe romano – al termine dell’evento, sono stati riportati a Pistoia dove sono stati utilizzati ancora una volta per la realizzazione della capannella del presepe, allestito per tutta la durata delle feste natalizie nella centralissima Piazza del Duomo.