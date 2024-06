Javier Girotto & Aires Tango. Struggenti nel nome di Piazzolla

Appuntamento tra i più attesi del cartellone "Spazi aperti" alla Fortezza Santa Barbara che martedì 2 luglio (ore 21.15) ospiterà Javier Girotto & Aires Tango, a ripercorrere tre decadi di musica, ovvero quasi mille palchi condivisi tra festival e rassegne di tutto il mondo. Protagonisti Javier Girotto (sax soprano), Marco Siniscalco (basso elettrico), Alessandro Gwis (pianoforte) e Francesco de Rubeis (batteria), insieme dal 1994, da un’idea di Girotto che si è ispirato alle proprie radici musicali per fonderle con le modalità espressive tipiche del jazz, creando un terreno musicale nuovo. Un repertorio di musica originale in progressiva evoluzione, sia per lo slancio creativo sia per il continuo ricambio del materiale musicale, che fa esplicito riferimento alla musica del grande Astor Piazzolla. Una musica a tratti divertente, a tratti drammatica, persino struggente, descrittiva e impegnata, dove ognuno dei quattro musicisti è pregevole solista.

Prossimo appuntamento di Spazi aperti, il 9 luglio col divertentissimo circo teatrale contemporaneo di "Hallo, I’m Jacket!" della compagnia Dimitri Canessa/Sosta Palmizi. Spazi aperti è realizzato in collaborazione con la Direzione regionale Musei nazionali Toscana del Ministero della Cultura, con il fondamentale sostegno dei due principali soci di Fondazione Teatri di Pistoia, Comune di Pistoia e Fondazione Caript, della Regione Toscana, con il contributo di Far.com, Unicoop Firenze, Publiacqua e in stretta collaborazione con Fro-Fondazione Radioterapia Oncologica Onlus e Fondazione Vivarelli.

I biglietti sono in vendita a 15 (intero) e 13 euro (ridotto). Info e prevendite alla biglietteria del Teatro Manzoni (0573.991609; 27112), aperta martedì dalle 16 alle 19; la sera dello spettacolo in Fortezza a partire da un’ora prima, e online su www.bigliettoveloce.it e www.ticketone.it

l.m.