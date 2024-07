In Consiglio si sceglie il presidente

PISTOIA

Prima dell’estate scorsa, per volere della minoranza in consiglio provinciale, era stata istituita la cosiddetta "Commissione speciale viadotti" visto che l’argomento era alquanto dirompente alla luce dei fondi ricevuti a livello statale per la manutenzione straordinaria dei ponti lungo le strade provinciali. Una commissione che, però, è decaduta in seguito al rinnovo dei componenti del consiglio e che deve essere costituita nuovamente. Di questo si è parlato nel corso dell’ultima seduta dell’assise di palazzo Balì indicando la strada maestra per riprendere il lavoro avviato nella precedente consiliatura. Prassi vorrebbe che la presidenza spetti alla minoranza in un gruppo composto, complessivamente, da cinque consiglieri: il centrodestra ha indicato i nominativi di Salvatore Patanè (già spinto anche a ricoprire il ruolo di presidente anche se il tutto dovrà essere ratificato nel corso della prima riunione prevista, molto probabilmente, a settembre) e di Cinzia Cerdini, mentre la maggioranza ha segnalato i nomi di Lisa Amidei (nella foto), che è anche la consigliera con le deleghe alla viabilità e quindi conosce da vicino l’argomento, unitamente a quelli di Matteo Giusti e Gabriele Giacomelli.

Durante l’ufficializzazione dei nomi all’interno della seduta di Consiglio, nel proprio intervento il consigliere Lorenzo Vignali, anche lui del gruppo di minoranza, ha anticipato che alla ripresa dei lavori è intenzione della sua parte politica chiedere l’istituzione di una commissione analoga per quel che concerne l’edilizia scolastica, altro tema particolarmente delicato ed al centro di grandi investimenti in questi mesi per la Provincia grazie alla messa a terra di tutti i finanziamenti Pnrr e non solo. S.M.