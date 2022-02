Contagi praticamente dimezzati rispetto a due giorni fa (ma con un numero assai ridotto tamponi diagnosticati come sempre nel fine settimana) lieve peggioramento del quadro ospedaliero e due decessi: non ce l’hanno fatta una donna di San Marcello del 1942 e un uomo di Quarrata del 1939. Questo il quadro generale del bollettino...

Contagi praticamente dimezzati rispetto a due giorni fa (ma con un numero assai ridotto tamponi diagnosticati come sempre nel fine settimana) lieve peggioramento del quadro ospedaliero e due decessi: non ce l’hanno fatta una donna di San Marcello del 1942 e un uomo di Quarrata del 1939. Questo il quadro generale del bollettino covid che andiamo a leggere con i numeri riferiti alla giornata di ieri. I tamponi processati dai laboratori aggregati dell’Asl Toscana sono stati in tutto 3476, dai quali sono stati rilevati 1055 nuovi casi di positività e che risultano così suddivisi nell’area che comprende anche la nostra provincia: 662 a Firenze; 143 a Prato; 220 a Pistoia e 30 a Pisa. Ecco come sono distribuiti i nuovi casi di contagio monitorati a domicilio nei vari comuni del territorio provinciale e di seguito indicati in ordine decrescente: 69 a Pistoia; 23 a Quarrata; 21 a Monsummano; 15 a Montecatini; 13 a Pieve a Nievole; 13 a Lamporecchio; 12 a Pescia; 10 a Ponte Buggianese; 8 ad Agliana; 6 a Larciano; 5 a Montale; 5 a Buggiano; 4 a Chiesina Uzzanese; 3 ad Abetone Cutigliano; 3 a Marliana; 2 a Sambuca; 1 a San Marcello Piteglio; 1 a Uzzano. Uno sguardo infine alla situazione generale dell’ospedale. Fino a ieri pomeriggio al San Jacopo le persone ricoverate erano in tutto 59: 50 in isolamento in area covid, 7 in terapia intensiva e 2 in sub-intensiva. I nuovi ricoveri sono stati 10 e 6 le dimissioni. In tutta la Regione i nuovi casi di positività rilevati ieri sono stati 2.783. L’età media è di 36 anni circa: il 35% ha meno di 20 anni; il 20% tra 20 e 39 anni; il 29% tra 40 e 59 anni; il 10% tra 60 e 79 anni e il 6% ha 80 anni o più.

lucia agati