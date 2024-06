Il linguaggio senza tempo di don Milani

C’è un legame trasversale tra pensieri, storie e vite di tre uomini che, ciascuno nel proprio ambito d’azione e intervento, hanno saputo lasciare un segno di cui ancora oggi si parla, per via di quella attualità, per via della potenza di un messaggio senza tempo. S’intitola "Per chi viaggia in direzione ostinata e contraria", citando il grandissimo poeta e musicista che fu De Andrè, l’incontro dedicato a don Lorenzo Milani promosso dal gruppo pistoiese "Nessuno di salva da solo", impegnato in azioni di giustizia e solidarietà. In sinergia con Caritas diocesana e sezione soci Unicoop Firenze, l’appuntamento è nel pomeriggio di oggi (alle 16.45), venerdì 7 giugno, nella sala soci di Unicoop Firenze di viale Adua a Pistoia. Verrà proiettato in una versione con immagini inedite "Lorenzino", documentario Rai della durata di 57 minuti sul priore di Barbiana curato da Alberto Melloni, Fabio Nardelli e Federico Ruozzi. Proprio quest’ultimo, docente di Storia del cristianesimo all’Università di Modena e Reggio Emilia, sarà ospite in sala. A moderare Mariangela Maraviglia, giornalista e scrittrice, componente del Comitato nazionale per il centenario della nascita di don Milani.

L’incontro sui svolge in una collaborazione allargata di scout, cattolici e laici, di Agesci e Cngei e con il Centro di Documentazione Pistoia. Si propone come una rivisitazione e rilettura della parola e dell’operato del priore di Barbiana "attraverso le musiche di Fabrizio de Andrè e l’europeismo di David Sassoli". Il giornalista di radici pratesi, scomparso nel gennaio 2022 quando era presidente del Parlamento Europeo, non solo volle quel documentario, ma vi prestò anche la voce, facendo da filtro per la restituzione al pubblico dei contenuti degli epistolari di don Milani e dei racconti di coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato, testimoniandone l’incrollabile fede e la potenza della sua parola. E le musiche di De Andrè sono il commento sonoro di un’opera impreziosita anche da molti interventi: Papa Francesco, Oliviero Toscani, Michele Gesualdi, Giorgio La Pira, Pier Paolo Pasolini, Silvano Piovanelli, Massimo Toschi, Ernesto Balducci, Raffaele Bensi con gli allievi della scuola di San Donato di Calenzano e di Barbiana. Ne viene fuori un lavoro che è qualcosa di molto più profondo di un documentario, che diventa vero e proprio saggio scritto a partire da immagini, giornali, lettere e musiche.

"La data di questo nostro incontro alla vigilia delle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo – spiegano gli organizzatori – non è certo stata scelta a caso: riflettere su don Milani ricordando anche Fabrizio e David ci è sembrato un modo giusto per aiutare una maggiore consapevolezza anche nell’esercizio consapevole, in momenti così cruciali, di un voto così importante come quello al quale siamo tutti chiamati l’8 e 9 giugno prossimi". L’ingresso all’iniziativa è gratuito, non occorre prenotare.

linda meoni