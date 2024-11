Il cuore batte per Battiato al Santomato Live

Ritorno live in Toscana per "Battito Battiato" che venerdì 8 novembre propone un’altra serata in omaggio al maestro Franco Battiato, al Santomato Live Club, dopo il grande successo ottenuto a Belluno. Il progetto "Battito Battiato" è nato nel 2022, da un’idea di due aglianesi, Alberto Verna e Walter Becheroni. Il gruppo è composto da sette musicisti di Pistoia, Prato e Firenze, uniti dalla passione per la musica e l’arte di Franco Battiato, del quale ripropongono live i pezzi più iconici nelle serate "Omaggio a Franco Battiato" per ricordare il poliedrico artista siciliano, morto il 18 maggio del 2021. La band è composta da Walter Becheroni alla batteria (aglianese che ora abita a Pistoia, ma sul confine con Agliana), Giorgio Segoni (Firenze) chitarra elettrica, Paolo Matteini (Prato) basso elettrico, Roberto Bonaiuti (Firenze) tastiere, Giorgia Lucchesi (Montemurlo) violino, Michele Messina (Sesto Fiorentino) cantante, Linda Toninelli (Firenze) cantante, Alberto Verna (Agliana) responsabile management. La band ha varcato i confini della Toscana con esibizioni in varie regioni e lo scorso 13 ottobre era al teatro Dino Buzzati di Belluno, nella serata conclusiva del festival "Oltre le vette", davanti a seicento spettatori, registrando il sold out e riscuotendo un grande successo di pubblico e critica. "A dimostrazione – dicono con soddisfazione dal gruppo – che la buona musica unisce e annulla le distanze". La prossima data in programma per "Battito Battiato" è il ritorno in Toscana ed esattamente a Pistoia, venerdì 8 novembre al Santomato Live Club, dove il pubblico potrà riascoltare e cantare tutti i successi di Battiato. La serata inizia alle 20 con cena a buffet, il concerto inizia alle 22. Prenotazioni per cena e concerto, o solo concerto, ai numeri 333.4657051, 0573.760747, 345.6168318. "Dopo aver lanciato questa idea del progetto – racconta Becheroni –, ci siamo messi a cercare i vari musicisti che, alla proposta di questa idea su l’omaggio a Battiato, non hanno esitato a sposare subito il progetto. Mancava il cantante, ci siamo messi alla ricerca e siamo riusciti a trovare Michele Messina, un ragazzo siciliano, amante di Battiato. Tre mesi di duro lavoro per essere pronti per i primi due concerti fissati, il debutto del progetto è stato il 2 agosto 2022 al "Chiaro di Luna" di Viaccia (Prato), a distanza di tre giorni l’altro concerto in provincia di Grosseto". C’è stata subito una grande risposta del pubblico che ha dato alla band ancora più forza per portare avanti questo progetto. Poi tante serate in Toscana, in città del centro nord e, naturalmente, ad Agliana, alla caffetteria del Moderno e al "Carabattole love park". "Nel 2023 – racconta ancora Becheroni – siamo riusciti a fare quattordici concerti, tra locali e feste estive dove la partecipazione delle persone è sempre davvero tanta, così come in questo 2024. Andiamo avanti con la convinzione di fare sempre meglio, ma sempre con molto rispetto e tanta umiltà, verso l’artista. E questa cosa riusciamo a trasmetterla alle persone".

Piera Salvi