I doni di Margherita Silenziosa. Il nome di Matilde risplende nelle iniziative di solidarietà

"Non possiamo non essere soddisfatti dei riscontri ottenuti da queste iniziative che hanno coinvolto tutti, dai più piccoli agli adulti. Dico grazie a chi ci ha sostenuto, innanzitutto. E il ricavato della lotteria che abbiamo organizzato a margine sarà, come al solito, devoluto in beneficenza".

Bernardo Capecchi, padre di Matilde e componente della onlus a lei intitolata, ha così tracciato un bilancio degli ultimi tre eventi dedicati alla giovane studentessa di Casalguidi scomparsa a soli 18 anni, nel 2020, per una malattia che non le ha lasciato scampo.

Tre gli appuntamenti che si sono svolti pochi giorni fa e che si ponevano fra gli obiettivi principali il coinvolgimento di tutta la cittadinanza. E se la "Veglia per Matilde-In cammino sotto le stelle" partita dalla parrocchia si è rivolta in primis ai familiari e agli amici di Matilde, l’iniziativa "Coloriamo gli alberi di Matilde" ha riscosso particolare successo soprattutto fra i bambini. "E’ stato bello vedere la gioia nei loro occhi mentre ricoprivano con quadretti colorati rimovibili i tre alberelli del giardino intitolato a Matilde – ha detto ancora Bernardo Capecchi –. Un gioco suggestivo nell’ottica dell’attenzione all’ambiente, senza ovviamente causare danni alle piante".

Come i nostri lettori ricorderanno, esattamente un anno fa, alla fine del mese di aprile, a Casalguidi, in via Matteotti, è stato inaugurato un giardino davvero speciale, con una biblioteca in miniatura realizzata all’interno di una storica cabina telefonica. E’ la Biblioteca di Matilde, dedicata a Matilde Capecchi, la cui memoria viene costantemente onorata attraverso l’associazione Margherita Silenziosa, voluta dai suoi genitori, Bernardo Capecchi e Silvia Biagini. Il giardino, da un anno, è stato occasione di incontri culturali sotto il cielo e tanti ancora ce ne saranno.

A chiudere questi tre giorni in cui il ricordo di Matilde si è fuso con le iniziative festose e con la solidarietà, proprio come lo scorso anno, è stata "Una staffetta per Maty", organizzata dall’associazione Matilde Capecchi - Margherita Silenziosa insieme al Rione Catavoli e all’Atletica Casalguidi. Decine i giovani atleti che hanno corso per le vie della frazione in rappresentanza di diverse società sportive della provincia (e non solo), uniti per ricordare una delle passioni sportive di Matilde, l’atletica appunto. Ai tre eventi è stata abbinata una lotteria e il denaro raccolto, il cui ammontare sarà reso noto a breve, verrà devoluto per lo studio dei sarcomi.

E si aggiungerà a quanto donato di recente per una (duplice) buona causa: proprio nei giorni scorsi, l’associazione Margherita Silenziosa ha ufficializzato il ricavato della vendita delle uova di Pasqua e delle ultime donazioni collaterali, per un totale di circa 15mila euro. Di questi, circa 10mila sono stati devoluti alla Fondazione Pisana per la Scienza Onlus, per la ricerca sui sarcomi. Gli altri 5mila sono stati invece donati alla Fondazione Bianca Garavaglia di Milano, per il progetto "IntperKids".

"Vogliamo ringraziare coloro che hanno contribuito alla raccolta, per la generosità dimostrata – ha concluso Bernardo Capecchi – l’obiettivo è quello di far sì che il ricordo di Matilde viva per sempre, traducendosi in opere a favore della collettività".

Giovanni Fiorentino