Si svolgeranno a partire dalle 11 di stamani all’interno del parco di Villa Puccini le celebrazioni del 75° anniversario della Repubblica Italiana. Per l’occasione la villa è stata impreziosita dal vessillo tricolore collocato dai vigili del fuoco e dagli addobbi floreali curati dall’Associazione vivaisti italiani. La cerimonia, che vedrà la partecipazione del sottosegretario di Stato alla presidenza del consiglio, la senatrice Caterina Bini (Pd), si svolgerà con le limitazioni previste dalle normative per il contenimento del contagio e si aprirà con il solenne momento dell’alzabandiera, cui seguirà la deposizione di una corona d’alloro alla lapide, antistante la villa, dedicata alle vittime civili della seconda guerra mondiale. Dopo la lettura del messaggio del capo dello Stato saranno consegnate le onorificenze conferite dal presidente della Repubblica ai cittadini della provincia che si sono distinti con le loro azioni nel campo delle lettere, dell’economia, nelle cariche pubbliche, nelle attività svolte ai fini sociali, filantropici, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari. Saranno insigniti del grado di ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana il medico chirurgo Eufrasio Girardi e il sottotenente di complemento dell’Arma dei carabinieri Giovanni Guarnera. Sarano insigniti del grado di cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana il medico primario del reparto di anestesia dell’ospedale San Jacopo Leandro Barontini, il maresciallo maggiore dei carabinieri Ciro Di Genua, il direttore sanitario dell’ospedale San Jacopo Lucilla Di Renzo, il presidente della Misericordia di Pistoia Sergio Fedi, il professore universitario Lorenzo Gai, il luogotenente dei carabinieri Ugo Gangemi, il presidente della Misericordia di Casalguidi Maurizio Grazzini, il luogotenente dei carabinieri Sergio Maggiani, il luogotenente dei carabinieri Sandro Mancini, il direttore del 118 Centrale Cross terapie intensive Piero Paolini, il medico Guido Pastacaldi, il vice questore Gianpaolo Patruno, la professoressa Claudia Rovini, il maresciallo capo dei carabinieri Fabio Rutigliano e il pubblico esercente Antonio Sciorio.

pa.ce.