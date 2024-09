Festa allo stadio Bellucci. Cinquant’anni dall’apertura: "Sarà presente tutto lo sport"

Sport aglianese in festa, sabato 14 settembre, per il 50esimo anniversario dell’inaugurazione dello stadio Bellucci. Alle ore 17.30, per festeggiare questo importante anniversario, andrà in scena una sfilata di presentazione delle associazioni sportive presenti ad Agliana. Sarà una festa e una vetrina per tutto lo sport in generale. L’organizzazione dell’evento è della società di calcio Am Aglianese, in collaborazione con il comune di Agliana e il consigliere comunale delegato allo sport Tommaso Allori e sarà presente il sindaco Luca Benesperi. Lo stadio sarà aperto con ingresso gratuito e, da parte degli organizzatori, è attesa la massima presenza da parte di tutti i cittadini, affinché possano riempire lo stadio creando un’atmosfera unica.

Partecipano all’evento: Pallacanestro Agliana 2000, Volley Aglianese, Budokai Karate-Do, Lega Tennis Agliana, Agliana Padel club, Danzarmonia, Danza Futura, Danzarte, Le Diablo dance evolution, Club scherma Agliana, New Ballet scuola di danza, Podistica Aglianese, Bocciofila Aglianese, Oasi padel, Lenza Aglianese, Gs Dino Diddi. L’evento è condotto da Maria Elena Ulivi, accompagnato da un dj e da una speciale coreografia. L’intento della giornata è mettere in risalto le associazioni sportive e lo sport di Agliana.

"È con grande entusiasmo che abbiamo organizzato questa meravigliosa festa che celebra tutto lo sport di Agliana – dice il consigliere delegato allo sport Tommaso Allori -. Voglio ringraziare tutte le associazioni e tutti gli atleti che parteciperanno alla sfilata. Un grazie particolare ad Am Aglianese che ospiterà l’evento. Il mio impegno come delegato allo sport è quello di continuare a sostenere e promuovere iniziative come questa, che non solo mettono in luce le associazioni locali, ma rafforzano anche il senso di appartenenza e partecipazione di tutti i cittadini".

Aggiunge Lorenzo Mazzetti, presidente Am Aglianese: "Sarà una giornata di festa per tutto lo sport aglianese. Una bella occasione per le società sportive di presentarsi alla comunità. Teniamo particolarmente a questo evento perché crediamo fortemente che lo sport sia una componente fondamentale nella crescita di tutti i ragazzi".

Piera Salvi