Fabio Concato al Settembre. Poi divertimento, incontri e torna la Fiera del bestiame

Una lunga serie di eventi che spazieranno dallo sport alla musica, passando per gastronomia, giochi, arte, dibattiti e tanto altro. E’ quel che promette l’edizione 2024 del "Settembre Quarratino", che si snoderà nell’arco di circa due mesi partendo dalla fine di agosto per arrivare agli ultimi giorni di ottobre. Il programma definitivo sarà presentato a breve, ma sono già stati calendarizzate numerose iniziative che coinvolgeranno tutto il territorio.

Ad aprire idealmente le danze, il 29 agosto prossimo, sarà il luna park in piazza Moro e in piazza Berlinguer, mentre il giorno seguente il Parco Verde di Olmi ospiterà la festa del Pozzo di Giacobbe. Ma il momento-clou del 30 agosto sarà l’inaugurazione della mostra "1935 – 1985 cinquanta anni di ciclismo a Quarrata": il taglio del nastro è fissato per le 10 a La Civetta e l’ospite d’onore sarà l’ex-campione di ciclismo Francesco Moser. A concludere la giornata sarà il momento musicale programmato in Piazza Risorgimento per le 21:30, intitolato in maniera eloquente "Quelli del Byblos".

E fra proposte diverse a cadenza praticamente quotidiana, figurano fra le altre la conferenza "L’artigianato del mobile verso il 2030 tra eccellenze territoriali e prospettive di sviluppo delle competenze" (il 2 settembre prossimo alle 21, al Tamburo della Luna) la Fiera del bestiame (alle 9 del giorno seguente, presso il campo sportivo della chiesa Santa Maria Assunta) e soprattutto il concerto di Fabio Concato, fissato per le 21:30 del 5 settembre in Piazza Risorgimento.

La piazza principale ospiterà oltretutto la sfilata di moda dei negozi quarratini, il prossimo 8 settembre, mentre il 15 settembre al Bennati si svolgerà "Memorial Carlo Ruben Cappellini" di calcio. E via senza soluzione di continuità sino ad ottobre inoltrato: a chiudere il Settembre a livello ideale sarà l’iniziativa sportiva "In cammino per la legalità, gara competitiva e passeggiata ludico-motoria", che partirà alle 9 del prossimo 27 ottobre dal parco di Villa La Magia.

Giovanni Fiorentino