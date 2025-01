Escalation di vandalismi. Telecamere e vigilanti: "La sicurezza è prioritaria"

Sicurezza, riorganizzazione del personale, lavori negli impianti sportivi e avvio della Fondazione Turismo-Dmo. Non sono certo settimane leggere per l’amministrazione comunale, alle prese con alcune questioni fondamentali che potrebbero contribuire alla ripartenza della città. Gli atti di vandalismo avvenuti in pineta pochi giorni fa hanno sollevato reazioni di condanna unanime in tutta la città. Tredici lampioni sono stati danneggiati nell’ area tra l’ex istituto Grocco e le Tamerici, per non parlare dei cestini dei rifiuti sradicati e dei funghi delle decorazioni natalizie ribaltati.

Il sindaco Claudio Del Rosso fa il punto sulla situazione, sottolineando la fase complessa in cui si trova l’ente. "Eravamo già a conoscenza dei problemi che ci aspettavano in termini di sicurezza e degrado, quando siamo entrati alla guida del Comune – afferma – e fin dall’inizio abbiamo lavorato per avviare i nostri progetti, per quello che era di competenza dell’amministrazione. Nel periodo di metà febbraio saranno attive le nuove telecamere che collegheranno la pineta al sistema di videosorveglianza cittadino, mentre vanno avanti i progetti legati alla vigilanza degli edifici comunali da parte delle guardie giurate, che saranno utilizzate anche nell’ambito del protocollo Mille occhi sulla città, e degli steward. Tengo sempre a ricordare che questi soggetti non sostituiscono le forze dell’ordine, ma potranno fare segnalazioni in modo più rapido". Del Rosso, oltre alla delicata fase di ristrutturazione del personale dell’ente, che passa da 14 posizioni organizzative a due dirigenti e sei posizioni, ricorda anche l’impegno per i nuovi interventi allo stadio.

"Il contributo da 600mila euro erogato dalla Regione – dice Del Rosso – consentirà ulteriori interventi al campo principale (nuova illuminazione, rifacimento in sintetico dell’attuale fondo in erba e completamento del muro perimetrale)". Intanto, il tema della sicurezza in pineta resta al centro del dibattito politico. Il consigliere di minoranza Edoardo Fanucci (Fanucci Sindaco) ha presentato una mozione urgente che sarà discussa nel prossimo consiglio. "Tenuto conto di quanto accaduto nel parco termale cittadino – dice l’esponente dell’opposizione - in particolare degli atti vandalici che l’hanno violato, colpito e sfregiato provocando un danno, anche di immagine, alla nostra comunità, chiediamo di attivarsi immediatamente, con serietà e impegno, per mettere in sicurezza la pineta, rendendola più vivibile e sicura. A tal fine, si chiede di destinare risorse straordinarie nel prossimo bilancio, anche facendo leva sugli introiti derivanti dalla tassa di soggiorno, per raggiungere questo importante e prioritario obiettivo. Chiediamo inoltre di sapere cosa abbia fatto l’amministrazione comunale, nei primi sei mesi di mandato, per la pineta".

Daniele Bernardini