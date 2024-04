Ecco la nuova pista ciclopedonale. Al via anche i lavori in via Traversa

Cantieri conclusi e opere al via. E’ stata aperta la pista ciclopedonale in via del Funaro. Da lunedì partono i lavori in via Traversa. La realizzazione della nuova pista ciclabile di via del Funaro, progettata dall’ufficio mobilità del Comune – spiega una nota – rientra nell’ambito della più ampia opera di ricucitura del tessuto urbano attraverso interventi di mobilità sostenibile finanziati con fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il nuovo tratto può essere già percorso dai pedoni e dalle biciclette che dal centro città, attraverso via del Piloto, intendono raggiungere viale Matteotti, dove tutt’ora sono in corso gli interventi di predisposizione della pista ciclopedonale. Qui, nei giorni scorsi è stata conclusa la sostituzione della fogna bianca, in cui vengono convogliate le acque piovane. Adesso, come previsto dal progetto elaborato dall’amministrazione, è in corso la risagomatura della aiuola laterale che accoglierà i platani a sostituzione di quelli abbattuti, e al lato della quale saranno ricavati nuovi stalli di sosta.

Altro cantiere. Da lunedì partiranno anche i lavori di realizzazione dell’ulteriore tratto di pista ciclopedonale in via Traversa, il cui percorso si ricollegherà alla ciclabile sul viale Arcadia. In questo caso la ciclopedonale sarà sistemata su entrambi i lati della strada. Gli interventi in corso si inseriscono in un progetto di potenziamento della rete ciclabile comunale che prevede anche lo sviluppo di parte della Ciclovia del Sole, così da incentivare la mobilità dolce, ridurre l’inquinamento e allo stesso tempo la velocità dei veicoli.

Dopo via Traversa prenderanno il via altri lotti di interventi. I lavori riguardano un altro percorso ciclopedonale a sud di piazza san Lorenzo (tra piazzetta dell’Incontro, immediatamente adiacente alla grande area a parcheggio ex Breda, e l’area centrale della città, una zona a traffico limitato, lungo via Zamenhof, via della Pace, largo Treviso e via Atto Vannucci). Un ulteriore lotto prevede la riqualificazione completa di largo Treviso, che andrebbe a recuperare il ruolo di ingresso al centro storico da sud, e di via Atto Vannucci, come percorso pedonale vocato al commercio.

Questo intervento – sottolinea l’amministrazione – si coordina appunto con quello della Ciclovia del Sole che collegherà la stazione ferroviaria a piazza della Resistenza, attraverso via XX Settembre e via delle Mura urbane, creando un collegamento completamente riqualificato tra la stazione e il centro storico. Durante gli interventi, dalle 7 di lunedì 8 aprile alle 19 del 12 aprile, in via Traversa, nella corsia che procede nella direzione che va da Porta San Marco al viale Matteotti, sia istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e di transito a tutti i veicoli. Dalla rotatoria di Porta San Marco, dunque, non sarà più possibile procedere verso viale Matteotti, mentre il transito sarà consentito nella direzione opposta. Inoltre, in via Toti e in via Pagliucola sarà istituito il divieto di transito agli autotreni e autoarticolati. Il tutto per consentire l’esecuzione dei lavori.