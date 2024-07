Delega allo Sport, la decisione . L’incarico affidato al giovane Allori

Tommaso Allori, 23 anni, neoconsigliere eletto nella lista civica Benesperi sindaco, ha ricevuto la delega allo Sport. Il sindaco, Luca Benesperi, che nel precedente mandato aveva tenuto sé la delega allo sport la passa ora al giovane consigliere. "Sono molto contento di cedere il testimone a Tommaso – ha detto ieri il primo cittadino nel conferire l’incarico a Tommaso Allori –. È giovane e con tanta voglia di fare: è la persona giusta. Da sempre inserito nel mondo dello sport, sono convinto che saprà portare avanti i tanti progetti iniziati in questi anni e al contempo raggiungere nuovi traguardi".

Ovviamente molto soddisfatto Allori, che ha dichiarato: "Con grande onore e senso di responsabilità ho ricevuto la delega allo Sport dal sindaco Luca Benesperi. Questo incarico rappresenta per me non solo un importante riconoscimento, ma anche una sfida stimolante che sono pronto ad affrontare con determinazione e impegno. Ringrazio il sindaco per la fiducia accordatami – ha concluso – e sono entusiasta di iniziare questo percorso che, sono certo, porterà a risultati concreti e significativi per la comunità sportiva aglianese".

Il fatto che il sindaco, non solo non abbia tenuto la delega allo sport, ma non l’abbia nemmeno assegnata a un assessore, come abbiamo riportato nei giorni scorsi, ha suscitato critiche da parte dell’opposizione. "Vista l’inadeguatezza riscontrata nella gestione degli scorsi anni – è l’opinione del Partito democratico e Agliana in comune – cedere questa importante delega è un’ammissione di fallimento".

Intanto Annalisa Volpini, coordinatrice di Forza Italia Agliana (partito che fa parte della coalizione di maggioranza) smentisce le ipotesi avanzate dall’opposizione sulla rinuncia all’incarico di consigliera comunale di Francesca Biagioni che, secondo il Pd e Agliana in comune: "Sembra preannunciare una spaccatura all’interno della maggioranza". "Come coordinatrice comunale di Forza Italia – afferma Annalisa Volpini – vorrei rassicurare l’opposizione che ipotizza “immaginarie“ spaccature all’interno della maggioranza, relativamente alla rinuncia da parte della consigliera Francesca Biagioni. Come ha spiegato la stessa Biagioni nella prima seduta del consiglio comunale, le motivazioni sono esclusivamente di tipo personale – chiarisce la coordinatrice di Forza Italia – e non riguardano né la maggioranza né tantomeno Forza Italia Agliana, di cui Francesca è e rimane uno dei quadri dirigenti".

Piera Salvi