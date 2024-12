Danti: "Finalmente una giornata come quelle di dieci anni fa"

Raggiante Giampiero Danti, direttore della Società Abetone Funivie, "l’uomo che con la neve ci parla", descrive una situazione d’altri tempi: "Si è rivista una giornata stile 2010-2015 con un contesto straordinario, sia come tempo meteo che come neve e anche per la preparazione delle piste. Molto soddisfatti gli sciatori che, fa piacere dirlo, si sono complimentati a più riprese. È stato il rinnovarsi di una piacevole tradizione vedere un poco di code agli impianti, segnale evidente della numerosità presente sulle piste. Tenendo conto che la capacità di movimentare gli appassionati è tra le 15 mila e le 18mila persone ogni ora, sull’intero comprensorio, possiamo dire con certezza che l’affluenza è stata elevata. E scalda il cuore avere avuto più di una dimostrazione che sono stati tutti soddisfatti, la frase che si è sentita di più è stata: neve bella e piste battute alla perfezione".

Per quanto riguarda i luoghi di provenienza degli sciatori, Giampiero Danti afferma: "Oggi (ieri per chi legge) numeri decisamente importanti di provenienza inglese, invece, per Natale, una numerosità elevatissima di sciatori cinesi. Adesso godiamoci il tempo bello fino alla fine dell’anno, poi due giorni di freddo e neve, come racconta la leggenda del Niño e della Niña, che vuole, dopo quattro anni negativi, l’arrivo di altrettanti con freddo intenso e giorni di sole. Mi piace pensare, e un poco la tradizione richiama questa possibilità, che sia tutto vero e avremo quattro anni fantastici con sole alto e freddo intenso".

Ottimo anche il punto sull’accoglienza: i rifugi hanno lavorato bene come gli alberghi e i ristoranti, insomma, riprendendo Danti, una fine d’anno d’altri tempi.

Dei problemi sulla viabilità manifestati nei giorni scorsi non c’è stata traccia, d’altronde il sindaco Bacci aveva avuto la premura di far da tramite con l’Anas e, la presenza dei movieri, ha restituito al traffico la necessaria scorrevolezza.

Qualche lamentela è stata riscontrata per la penuria di parcheggi, questo però è un problema che in determinate condizioni si è manifestato più volte anche negli anni passati.

A.N.