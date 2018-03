Pistoia, 18 marzo 2018 - Incidente ieri sera, intorno alle 23,15 sulla Nuova Pratese. Un ciclista, 30 anni, rumeno ma residente a Quarrata, è stato tamponato da una Golf che viaggiava nella sua stessa direzione, verso Agliana.

Nell'impatto, l'uomo è stato sbalzato dall'auto ed è finito a terra, riportando contusioni e ferite al volto. Alla guida dell'auto c'era il parroco di Ramini e Vicofaro, don Massimo Biancalani, che si è immediatamente fermato a prestare aiuto al cilista e ha chiamato i soccorsi.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale di Pistoia, la polizia Stradale e l'automedica del 118, insieme a un'ambulanza della Misericordia.

Da una prima ricostruzione dei fatti, sembra che il 30enne non indossasse il giubotto catarifrangente, e che la bici viaggiasse senza fari, motivo per il quale non sarebbe stata vista. Il ragazzo è stato soccorso sul posto e poi trasferito al San Jacopo. Ora si trova ricoverato in chirurgia: ha riportato diverse contusioni e una ferita al volto, ma non sarebbe in pericolo di vita.

«La strada era molto buia - ha dichiarato don Biancalani - me lo sono trovato di fronte all'improvviso, per fortuna andavo piano. Mi hanno anche fatto l'alcol test, ma sono praticamente astemio ed è risultato negativo. Sono preoccupato per le condizioni del ciclista e sono molto dispiaciuto, come si può immaginare»