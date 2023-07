Fa una carezza al cane dei carabinieri, l’animale la morde al volto

Pistoia, 9 luglio 2023 - Attimi di paura sabato 8 luglio in piazza del Duomo nella serata del Pistoia Blues dedicata ai Baustelle. Una 35enne straniera è stata ferita al volto da un cane dell'unità cinofila dell’Arma dei carabinieri del Centro cinofili di San Rossore, sul posto per servizio di ordine pubblico.

La giovane si era avvicinata all'animale per accarezzarlo intrattenendosi con lui per qualche istante. Immediatamente soccorsa dal personale dell’Arma dei carabinieri, la donna è stata accompagnata al pronto soccorso del San Jacopo – in codice verde – dove è stata medicata e immediatamente dimessa.

"All’interessata sono state fornite le generalità complete relative alla identità dell’unità cinofila e del militare conduttore – fa sapere l'Arma in un comunicato – nonché tutti i dati assicurativi per eventuali azioni a tutela delle parti".