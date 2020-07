Le Piastre, 2 luglio 2020 - Ci siamo quasi. Sabato 1 e domenica 2 agosto torna il Campionato Bugia: al via un'edizione da favola. “Più forti del Palio di Siena, sinceri come sempre. Vi aspettiamo nel fresco de Le Piastre” ci fanno sapere dall'Accademia. L'ospite d'onore di quest'anno sarà Maurizio Lastrico. Ad un mese esatto dal suo inizio, gli Accademici della Bugia presentano la 44esima edizione del Campionato che si terrà sabato 1 e domenica 2 agosto a Le Piastre, il paesino della montagna pistoiese, che quest'anno sarà dedicata, nel centenario della nascita di Gianni Rodari, alle innocenti e fantasiose bugie del mondo delle favole. “Questa – aggiunge Emanuele Begliomini – sarà la prima edizione senza il suo fondatore, Giancarlo Corsini, la più triste per noi. Però l'abbiamo fortemente voluta proprio in suo onore e il Bugiardino d'oro che premierà il vincitore da quest'anno porterà il suo nome. Ricordo a tutti che la nostra Accademia ha deciso di dedicargli una statua in bronzo. Sarà la prima seduta su una panchina pubblica, quella che si trova proprio davanti a casa sua. Finora abbiamo raccolto a questo scopo 1.500 euro".

La due giorni del Campionato 2020 inizierà con la tradizionale cena bugiarda in piazza, alle 19.30 di sabato 1 agosto. La novità di quest'anno è rappresentata dal panino Jacopino, una vera e inedita specialità pistoiese. Seguirà The Bugia Show condotto da Ilaria Belli ed Emiliano Buttaroni con la partecipazione di tanti ospiti tra cui Andrea Bonechi di Lercio.it. Durante la serata verranno premiati i vincitori delle due sezioni grafiche, di quella letteraria e di quella radiofonica. Domenica 2 agosto si inizia alle 16.30 con la tradizionale sezione verbale, che proclamerà il bambino e l'adulto più bugiardi d'Italia. L'ospite che riceverà la laurea di bugiardo ad honorem è l'attore e comico genovese Maurizio Lastrico, uno dei protagonisti di Zelig. “Sarà quindi – sottolinea il Magnifico Rettore dell'Accademia della Bugia – un'edizione da favola con tanti partecipanti alle nostre cinque sezioni. Sono cinquanta gli aspiranti scrittori bugiardi, mentre i disegnatori italiani sono al momento quaranta e da tutto il mondo ci sono giunte finora vignette da oltre 150 autori, dal Brasile come dall'Indonesia e dall'Australia".

Dall'Accademia ricordano che chi volesse partecipare alla sezione radiofonica che inizierà lunedì 13 luglio e a quella verbale deve scrivere una mail a accademiabugia@gmail.com. Chi volesse contribuire all'omaggio per Giancarlo Corsini - a cui concorrerà anche la serata del 12 luglio alla Ghiacciaia della Madonnina con Emiliano Buttaroni e Ilaria Belli -, può effettuare un bonifico sull'IBAN dell'Accademia IT65Y0503413800000000001520 della Cassa di Risparmio di Lucca, Livorno e Pisa, specificando nella causale “Per statua Giancarlo". I magnifici bugiardi vi aspettano come sempre tutti al fresco de Le Piastre ma, causa Covid, quest'anno vi chiedono di prenotare la vostra presenza gratuita inviando una mail a accademiabugia@gmail.com oppure telefonando al 348-3369552”.