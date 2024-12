Campagna di Natale Coop e Unicoop Firenze: donazioni per le popolazioni colpite dalla guerra

Al via la campagna di Natale promossa dal mondo Coop e da Unicoop Firenze, in collaborazione con la Fondazione Il Cuore si scioglie e la Fondazione Noi, a sostegno di Unhcr. È possibile donare fino al 9 gennaio per far arrivare un aiuto concreto alle popolazioni colpite dalla guerra in Libano, Sudan, Ucraina e Gaza.

Alla gente colpita dalla guerre in queste realtà: a loro è dedicata la campagna natalizia promossa dal mondo Coop e da Unicoop Firenze, in collaborazione con la Fondazione Il Cuore si scioglie e la Fondazione Noi, per sostenere Unhcr, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati che, dal 1950, in tutto il mondo, protegge e assiste le persone costrette a fuggire a causa di guerre e persecuzioni.

La modalità è semplice: si può donare alle casse di tutti i punti vendita Unicoop Firenze, su Eppela o con bonifico bancario. Le donazioni di soci e clienti verranno utilizzate dall’UNHCR per acquistare kit di aiuti umanitari destinati alla popolazione del Libano, Sudan, Ucraina e Gaza, qui attraverso la Mezzaluna Rossa. Un semplice gesto, una piccola donazione che possono salvare una vita: ogni aiuto è benvenuto.

Nel periodo delle feste, nei punti vendita Coop saranno allestite postazioni per informazioni sulla campagna e sulle iniziative delle sezioni soci Coop che organizzeranno cene, incontri e occasioni di socialità per contribuire alla raccolta a favore dell’Unhcr. Giovanna Li Perni, esponente della sede italiana dell’agenzia, ricorda che "il numero di persone nel mondo costrette a fuggire da violenze e persecuzioni ha superato la cifra record di 122 milioni. Si tratta di una situazione estremamente difficile perché da un lato aumentano le crisi umanitarie e mancano le soluzioni pacifiche e dall’altro, a livello globale, i fondi per gli aiuti umanitari sono gravemente insufficienti. A maggior ragione, siamo grati a Coop e Unicoop Firenze per essere ancora una volta accanto ai rifugiati con questa nuova iniziativa, che speriamo possa contribuire a sensibilizzare e a raccogliere fondi che fanno la differenza nella vita di migliaia di persone in fuga dalla violenza".

Unhcr utilizzerà i fondi raccolti per intensificare l’aiuto alla popolazione in fuga su quattro fronti:

In Libano , per ogni famiglia un kit di aiuti composto da cinque coperte, cinque materassini, cinque materassi, una tanica per l’acqua, una lampada solare e un set da cucina.

, per ogni famiglia un kit di aiuti composto da cinque coperte, cinque materassini, cinque materassi, una tanica per l’acqua, una lampada solare e un set da cucina. In Sudan : acquisto di tende per le famiglie sfollate.

: acquisto di tende per le famiglie sfollate. In Ucraina , con un contributo economico per famiglia per le spese per cibo, medicine, affitto.

, con un contributo economico per famiglia per le spese per cibo, medicine, affitto. A Gaza, con acqua, coperte, vestiti, taniche e materassi inviate nella Striscia attraverso la Mezzaluna Rossa egiziana.

Fino al 9 gennaio è possibile contribuire alla raccolta fondi promossa dalla Fondazione Il Cuore si scioglie e Unicoop Firenze uno, cinque, dieci euro oppure 100, 500, 1000 punti. È possibile donare anche su Eppela o con bonifico bancario con causale Coop for Refugees su conto corrente intestato a Coop Italia Iban IT43 D050 1802 8000 0002 0000 579. Bic Code ETICIT22XXX.

Per informazioni sugli eventi in calendario a dicembre e gennaio visitare i siti informatorecoopfi.it, www.ilcuoresiscioglie.it, email: [email protected]. Pagina Instagram e Facebook @ilcuoresiscioglie.