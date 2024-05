Bottegone fa bis a Pontedera

Juve Pontedera

55

Valentina’s Bottegone

59

JUVE PONTEDERA: Ferrati ne, Lucchesi 5, Regoli 13, Maltomini G. 18, Maltomini A., Lemmi 12, Raugi 3, Onwuta ne, Doveri, Granchi ne, Minteh, Lazzeri 4. All. Parcesepe.

VALENTINA’S BOTTEGONE: Magnini 4, Santangelo 4, Pierattini, Agostini, Riccio 6, Mati 6, Mucciola, Banchelli 2, Cukaj 4, Delage 7, N. Milani 15, De Leonardo 11. All. M. Milani.

Arbitri: Natucci e Cignarella.

Parziali: 10-18, 24-23, 39-39.

A un passo dalla salvezza. La Valentina’s Camicette Bottegone cala il pokerissimo di vittorie: quinto successo in altrettanti incontri dei playout di serie C. Per la seconda volta in quattro giorni e con l’identico punteggio di gara-1, Bottegone espugna il "PalaZoli", portandosi avanti 2-0 nella serie finale. Ora ha tre match point a disposizione per chiudere i conti. Curioso, come anticipato, il punteggio (55-59), lo stesso del primo confronto, ma differente il copione perché la Valentina’s è partita forte nel primo quarto, allungando in maniera importante. I gialloneri, però, hanno subito la reazione dei padroni di casa, che hanno concesso loro soltanto 5 punti nel secondo periodo e da lì si è andati avanti in equilibrio.

Nell’ultimo quarto, nuovo strappo di Pontedera che, a 7’ dalla fine, si è portato in vantaggio di 8 lunghezze, ma nel momento di massima difficoltà Bottegone ha ritrovato le sue certezze, grazie a una serata super di Niccolò Milani (5/9 da 3) e De Leonardo. "Sapevo che sarebbe stato difficile – ammette il coach di Bottegone Maurizio Milani –. Pontedera ha scelto di difendere fortissimo su Riccio, bravo a capire che non era la serata nella quale doveva forzare, giocando di squadra". Domenica prossima, dalle 18 alla palestra Martin Luther King di Bottegone, è in programma gara-3.

Gianluca Barni