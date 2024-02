Assegnati in gestione alle società sportive tre impianti comunali

PISTOIA

Obiettivo raggiunto, da parte dell’amministrazione comunale, per la consegna in gestione di tre impianti sportivi cittadini particolarmente importanti e che finiranno, per un periodo di tempo mediamente lungo, nelle mani di società che potranno curarli, aprirli e farli funzionare nel migliore dei modi rispetto ad una gestione diretta, e più complessa, da parte del Comune.

Parliamo della piscina "Raffaello" di via Calamandrei, all’interno dell’omonimo istituto scolastico, che dopo i lavori di manutenzione straordinaria e di riqualificazione è finita a bando per due anni e mezzo (30 mesi): dopo le sei manifestazioni di interesse in sede di gara, l’unico preventivo è arrivato dalla Nuotatori Pistoiesi che, così, potrà curarne ogni tipo di aspetto fino all’estate 2026 avendo alle spalle già la giusta esperienza sul tema. Il contributo complessivo che la società riceverà per questo affidamento è di 153.353 euro. Decisamente più lunghi, invece, i bandi per potersi prendere il pallone di pattinaggio di via Valdibrana – l’emblema della tempesta di vento del 2015 e pietra angolare delle polemiche in tema di impianti sportivi in città – e quello delle Fornaci visto che si parla di 60 mesi, ovvero fino al 2029. Partendo da via di Valdibrana, sono stati tre i soggetti che hanno partecipato alla iniziale manifestazione di interesse ma, alla fine, il preventivo di gestione è arrivato soltanto dall’Asd pattinaggio artistico "Il Ponte" che già nel recente passato aveva avuto in affidamento da parte del Comune lo spazio: il contributo prefissato per i cinque anni è di 102.307 euro.

Per le Fornaci, anche qui tre i soggetti che avevano manifestato interesse ma ad andare avanti è stata soltanto la "Pistoia Roller Asd", con già esperienze precedenti sull’impianto in tema di gestioni. Con il contributo assegnato di 114mila euro, dovrà garantire manutenzione ordinaria e regolare svolgimento dell’attività per le società che ne faranno richiesta per i prossimi cinque anni.

S.M.