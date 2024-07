Arriva il corso per diventare giardinieri professionisti

Un nuovo corso per diventare giardinieri professionisti, a Pistoia: è quello organizzato dall’agenzia formativa Omnia Scrl, capofila di A.t.s, insieme a Dream Formazione e consulenza, Gruppo Mati Srl, Cooperativa sociale Giardineria Italiana, Lifetronic Srl e l’Istituto tecnico agrario Anzilotti. Il nome di questo progetto di reskilling, finanziato dalla Regione, è "Regard". Il corso ha l’obiettivo di accogliere 15 allievi per formarli come addetti alla realizzazione e manutenzione di giardini, fornendo loro le competenze necessarie in materia di tecniche di irrigazione, concimazione, gestione dei parassiti, sfalcio e molto altro. Obiettivi che possono essere colti mediante un ciclo di lezioni della durata totale di 900 ore, tra aula, laboratorio e orientamento, e 300 ore di stage (con impegni al mattino e al pomeriggio e frequenza obbligatoria di almeno il 70% per il rilascio dell’attestato). Le iscrizioni sono aperte fino al 29 luglio: tra i 15 allievi il 50% dei posti è riservato alle donne e il 30% a cittadini stranieri. Al termine della formazione i soggetti potranno inserirsi nel mondo del verde ornamentale (agricoltura e giardinaggio) sia pubblico (parchi, aiuole, alberature), con rapporti di lavoro dipendente, sia privato (giardini, terrazzi), con rapporti di lavoro prevalentemente autonomo Le domande di iscrizione devono essere compilate utilizzando il format regionale e possono essere consegnate a mano presso Omnia Scrl, in Viale Adua 126/4,a Pistoia, oppure per e.mail scrivendo a [email protected].