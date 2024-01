Appuntamento il venerdì. Riflessioni e formazione fra scienze e letteratura

PISTOIA

Terza edizione degli Incontri del Venerdì. Saranno otto gli appuntamenti con scienze, astronomia, impresa e letteratura, promossi da Uniser e Università Vasco Gaiffi. Gli incontri si terranno nella sede di Uniser, in via Pertini 358 a Pistoia, con uno "sconfinamento" nella libreria Lo spazio di via Curtatone e Montanara. "Si tratta di appuntamenti – spiega il presidente di Uniser, Giovanni Capecchi – che da quest’anno organizziamo insieme all’Università Vasco Gaiffi e che hanno l’obiettivo di offrire a tutti i partecipanti occasioni di riflessione e di formazione, con un taglio divulgativo ma non banale ed un approccio dialogativo. Durante il primo ciclo parleremo di intelligenza artificiale, ma anche del grande e purtroppo drammatico tema della guerra, di verde pubblico e di letteratura. Il secondo ciclo lo dedicheremo invece alle trasformazioni che ha vissuto l’Italia nel Novecento, alla mediazione civile e alla composizione delle liti, alle sfide dell’Unione europea in vista dell’appuntamento elettorale ed infine torneremo su uno dei progetti di ricerca ai quali Uniser partecipa, il progetto lacta, l’applicazione dell’intelligenza artificiale alla Tac".

Il primo degli appuntamenti, in programma venerdì 12 gennaio alle 16.30 nella sede di Uniser, ha come tema "Intelligenza artificiale e fisica delle particelle elementari". Sarà coordinato da Giacomo Poggi del consiglio di amministrazione di Uniser e vedrà gli interventi di Lucio Anderlini della sezione fiorentina dell’Istituto nazionale di fisica nucleare e di Matteo Barbetti del Centro nazionale dell’Infn di Bologna.

"Iniziamo con questa edizione – ha spiegato il presidente dell’Università Vasco Gaiffi, Andrea Fusari – una positiva collaborazione tra la nostra Università e la Fondazione Uniser che siamo sicuri darà buoni frutti. Non ci rivolgiamo solo ai nostri iscritti, ma anche a tutti coloro che possono essere interessati a cogliere occasioni di dialogo e di confronto, confermando il ruolo formativo e culturale che l’Università Gaiffi ha nel nostro territorio". Gli altri appuntamenti del primo ciclo: il 26 gennaio "Prospettive di pace in tempo di guerra" grazie agli interventi di Fabio Mini e di Danilo Breschi. Il 9 febbraio, incontro su "Verde pubblico e comunicazione: cosa sta succedendo?", con gli interventi di Francesco Fertini e Luca Toschi introdotti da Francesco Mati. Il 16 febbraio, alle 18 alla Libreria Lo Spazio: "’A tu per tu con Italo Svevo" con Roberto Cadonici e Fulvio Senardi coordinati da Giovanni Capecchi. Tutti gli incontri, ad eccezione di quello dedicato a Italo Svevo, inizieranno alle 16.30 e si terranno presso la sede della Fondazione Uniser in via Pertini 358 a Pistoia.

I quattro incontri del secondo ciclo si terranno il 3, 10, 17 e 31 maggio prossimi e saranno dedicati a "La grande trasformazione nell’Italia del secondo Novecento", alla "Mediazione civile: vantaggi ed opportunità per la composizione delle liti", "Verso le elezioni europee 2024. Le sfide dell’Unione" e per concludere "Il progetto IACTA sulla Intelligenza Artificiale applicata alla Tomografia Computerizzata e all’Astrofisica: risultati e prospettive".

Gabriele Acerboni