Agliana saluta il vice Mannucci

Primi movimenti alla Pallacanestro Agliana 2000, sponsorizzata Endiasfalti. La dirigenza neroverde, infatti, ha comunicato che, dopo quattro anni di collaborazione, l’assistente Lorenzo Mannucci non farà parte dello staff tecnico della prossima stagione, 202425. "Dopo quattro anni le strade mie e della Pallacanestro Agliana si allontanano. Vorrei dire che si tratta di un arrivederci. Qui ad Agliana ho trovato una famiglia. Sono stati anni pieni di soddisfazioni, sia a livello di risultati, perché siamo sempre riusciti a superare l’obiettivo prefissatoci, sia a livello personale – asserisce Lorenzo Mannucci –. Prima al fianco di coach Mannelli e poi di coach Gambassi sono cresciuto sia come uomo che come allenatore. E per questo li ringrazio. Lascio una vera e propria famiglia, che mi ha accolto a braccia aperte e mi ha fatto crescere a livello di responsabilità. Sono molto felice del percorso fatto. Ringrazio dal profondo del cuore tutta la società, i giocatori, lo staff: e faccio un grande in bocca a lupo alla Pallacanestro Agliana per le prossime stagioni".

La società presieduta da Simone Caramelli avrà, quindi, un altro secondo per la prima squadra, che parteciperà al campionato di serie C.

Gianluca Barni